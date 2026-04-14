Ισλανδία: Πιλότος ήθελε να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του και πέταξε «ξυστά» πάνω από χωριό

Σε «ανησυχητικά χαμηλό» ύψος πέταξε ο πιλότος ενός Boeing 757 στην Ισλανδία, προκειμένουν να... γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο πιλότος πραγματοποιούσε το Σάββατο, 11 Απριλίου, την τελευταία του εμπορική πτήση μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας, από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία.

Μόλις βρέθηκε πάνω από το Βεστμαναέγιαρ, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος στα νότια της Ισλανδίας, όπου βρίσκεται και η πόλη καταγωγής του, ο πιλότος κατέβηκε μόλις 100 μέτρα πάνω από την κοινότητα πριν τελικά προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κέφλαβικ.

Η Icelandair κατήγγειλε τον πιλότο στην αστυνομία, καθώς πραγματοποίησε μία μη εξουσιοδοτημένη υπέρπτηση σε χαμηλό υψόμετρο, η οποία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ως προσωπικός αποχαιρετισμός στο σπίτι όπου μεγάλωσε.

Η υπεύθυνη της πτήσης Λίντα Γκουναρσντότιρ δήλωσε πως οι επιβάτες της πτήσης πιθανώς ενημερώθηκαν για την διαδρομή περιήγησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά η Icelandair δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα.

Πλάνα που τράβηξαν κάτοικοι του Βεστμαναέγιαρ δείχνουν το τεράστιο αεροπλάνο να πετά σε τρομακτικά χαμηλό ύψος πάνω από στέγες σπιτιών και κορυφές δέντρων.

Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν αργότερα σε δημοσιογράφους ότι ένιωσαν τον θόρυβο και τα βουητά καθώς το αεροσκάφος περνούσε πάνω από τις στέγες τους. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα φοβήθηκαν ότι το αεροπλάνο θα συντριβεί καθώς το έβλεπαν να πετά τόσο κοντά στην πόλη.

