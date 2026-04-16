NASA: Ο αστεροειδής «Απόφις», ο «θεός του χάους», αναμένεται να περάσει κοντά από τη Γη

Ένας μεγάλος αστεροειδής που πήρε το όνομά του από έναν θεό του χάους βρίσκεται σε τροχιά για μια ιστορική στενή προσέγγιση της Γης, σύμφωνα με τη NASA.

Η διαστημική υπηρεσία αναφέρει ότι ο «δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής» θα πλησιάσει περισσότερο από πολλούς δορυφόρους σε τροχιά και θα πρέπει να είναι ορατός από το Ανατολικό Ημισφαίριο χωρίς τηλεσκόπιο ή κιάλια.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας για τουλάχιστον 100 χρόνια.

Ονομάστηκε Απόφις προς τιμήν μιας αιγυπτιακής θεότητας γνωστής ως θεό του χάους και του αιώνιου σκότους, και αναμένεται να περάσει από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία στέλνει ένα διαστημικό σκάφος για να τον παρακολουθήσει καθώς περνάει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ η NASA έχει επίσης ανακατευθύνει το σκάφος OSIRIS για να ακολουθήσει τον αστεροειδή.

«Πολύ σπάνιο» ένας τόσο μεγάλος αστεροειδής να πλησιάσει τόσο κοντά

Η NASA αναφέρει ότι είναι «πολύ σπάνιο» ένας τόσο μεγάλος αστεροειδής να πλησιάσει τόσο κοντά: έχει μήκος τουλάχιστον 450 μέτρα (1.480 πόδια) – περίπου το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

Θα φτάσει σε απόσταση 20.000 μιλίων (32.000 χλμ.) από την επιφάνεια της Γης, καθιστώντας την πλησιέστερη προσέγγιση αστεροειδούς αυτού του μεγέθους που οι επιστήμονες γνώριζαν εκ των προτέρων. «Είναι πιθανό ένα γεγονός όπως αυτό να μην έχει συμβεί ποτέ στην καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας», αναφέρει η NASA.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ενώ οι άνθρωποι διαθέτουν την τεχνολογία για να το παρατηρήσουν.»

Ο Απόφις είναι ένα κατάλοιπο από την πρώιμη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και προέρχεται από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ του Άρη και του Δία.

«Κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, η τροχιά του άλλαξε κυρίως λόγω της βαρυτικής επίδρασης μεγάλων πλανητών όπως ο Δίας, με αποτέλεσμα τώρα να περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο πιο κοντά στη Γη», αναφέρει η NASA.

