Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη περιφέρεια Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, 224 πυροσβέστες με 56 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις εγκαταστάσεις του Τιχορέτσκ, βορειοανατολικά της πόλης Κρασνοντάρ.

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι είχε αναφέρει 15 πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μόνο τον Μάρτιο.

Novibet
