Γερμανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 1.300 νοικοκυριά στο Βερολίνο

Περισσότερα από 1.300 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, πρωτεύουσα της Γερμανίας, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα τις τελευταίες ώρες, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου.

Μετά την πενθήμερη διακοπή ρεύματος που έπληξε σχεδόν 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις αρχές του έτους, έχουν καταγραφεί επανειλημμένες διακοπές στην ίδια περιοχή. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου δεσμεύθηκε απόψε για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το αργότερο έως τα μεσάνυχτα

