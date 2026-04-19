Γερμανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 1.300 νοικοκυριά στο Βερολίνο
Περισσότερα από 1.300 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, πρωτεύουσα της Γερμανίας, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα τις τελευταίες ώρες, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου.
Μετά την πενθήμερη διακοπή ρεύματος που έπληξε σχεδόν 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις αρχές του έτους, έχουν καταγραφεί επανειλημμένες διακοπές στην ίδια περιοχή. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου δεσμεύθηκε απόψε για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το αργότερο έως τα μεσάνυχτα
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Πρόοδος αλλά μακριά απο συμφωνία λέει ο Γκαλιμπάφ
02:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου
00:27 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Ινδονησία: Σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ στην Σουμάτρα
00:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έμμεσες αιχμές Μακάριου Λαζαρίδη κατά Ντόρας Μπακογιάννη
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο μικρός που ξεσήκωσε ένα ολόκληρο κέντρο - Βίντεο
22:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ