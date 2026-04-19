«Ακαδημία βιαστών»: Αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους

Μία εκτενής έρευνα του CNN φέρνει στο φως έναν σκοτεινό κόσμο στο διαδίκτυο, όπου κρυφές κοινότητες ανταλλάσσουν οδηγίες για ναρκώσεις και βιασμούς γυναικών, συχνά εντός του οικογενειακού κύκλου, ακόμα και μεταξύ συζύγων.

Οι αποκαλύψεις αποδεικνύουν πως η κακοποίηση και η παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γίνονται μεθοδικά και συστηματικά, προκαλώντας σοκ και έντονη κοινωνική ανησυχία.

Μία πορνογραφική ιστοσελίδα φιλοξενεί περισσότερα από 20.000 βίντεο με περιεχόμενο που λέγεται «ύπνος» και έχουν ανεβάσει χρήστες, με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Η ιστοσελίδα, η οποία είχε περίπου 62 εκατομμύρια επισκέψεις μόνο τον Φεβρουάριο και το βασικό κοινό της είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοαποκαλείται «ένας χώρος φιλοξενίας αρχείων χωρίς ηθική, όπου οτιδήποτε νόμιμο φιλοξενείται για πάντα». Η νομιμότητα του υλικού που δημοσιεύεται, όμως, τίθεται υπό σοβαρή αμφιβολία.

Στα βίντεο που είναι αναρτημένα, άνδρες βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους να σηκώνουν τα κλειστά βλέφαρα των γυναικών για να δείξουν ότι κοιμούνται ή είναι ναρκωμένες, με ορισμένα βίντεο να ξεπερνούν τις 50.000 προβολές.

Οι άνδρες σε αυτές τις ομάδες παραμένουν ανώνυμοι. Αλλά βρίσκουν μια αίσθηση κοινότητας και μια διεστραμμένη συντροφικότητα, καθώς κανονικοποιούν την κακοποίηση.

Η «ακαδημία» βιασμών και οι φρικτές μαρτυρίες θυμάτων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, άνδρες που συμμετέχουν σε αυτές τις κλειστές ομάδες μοιράζονται πληροφορίες για ναρκωτικά και τεχνικές βιασμού, ενώ προχωρούν σε συμφωνίες για την κακοποίηση των ίδιων τους των συζύγων. Μία από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις είναι αυτή της Ζιζέλ Πελικό, η οποία υπέφερε επί δέκα χρόνια από συστηματική νάρκωση, κακοποίηση και βιασμό, χωρίς να το γνωρίζει.

Παράλληλα, το CNN παρουσιάζει και άλλες γυναίκες με παρόμοιες τραγικές εμπειρίες. Η Ζόι περιγράφει πώς ο σύζυγός της χρησιμοποίησε υπνωτικά φάρμακα του παιδιού τους για να τη ναρκώσει και να τη βιάσει, αφήνοντάς την ψυχικά τραυματισμένη και αβοήθητη.

Η Αμάντα μίλησε επίσης για τις πληγές που εντόπιζε στο σώμα της και τις σεξουαλικές επιθέσεις ενώ βρισκόταν αναίσθητη. Παρά τις αποδείξεις, η αστυνομία αντιμετώπισε την υπόθεση με υποτιμητικό τρόπο, ενώ ο σύζυγος της αυτοκτόνησε πριν τη δίκη του.

«Αλλά είναι ο άντρας σου»

Όταν η Ζόι Γουότς έμαθε ότι ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 16 χρόνια, έτριβε το υπνωτικό του γιου της στο τσάι της και τη βίαζε ενώ εκείνη ήταν λιπόθυμη, καταστράφηκε ο κόσμος της.

«Ανησυχούμε για το ποιος έρχεται και μας ακολουθεί από πίσω μας, περπατάει στον δρόμο ή ποιος μας κάνει φίλους στο Facebook. Ξέρετε, ανησυχούμε για το αν θα πάμε στο αυτοκίνητό μας αργά το βράδυ σε ένα πάρκινγκ, αλλά δεν ανησυχούμε για το ποιος είναι δίπλα μας. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε», είπε η Γουότς.

Η ομολογία του τότε συζύγου της έγινε μια κατά τα άλλα συνηθισμένη Κυριακή του 2018, αφού το ζευγάρι, που έχει τέσσερα παιδιά, είχε επιστρέψει από την εκκλησία.

«Έφτιαξε μια λίστα με τις ατασθαλίες του... σαν να ήταν, ξέρετε, μια λίστα με ψώνια», είπε η Γουότς, μιλώντας στο CNN από το σπίτι της στο Ντέβον της Αγγλίας. Της είπε ότι η κακοποίηση συνέβαινε εδώ και χρόνια.

«Είπε απλώς... "Χρησιμοποιούσα το υπνωτικό του γιου μας για να σου βάλω το τελευταίο φλιτζάνι τσάι το βράδυ, να σε δέσω, να σε βγάλω φωτογραφίες και να σε βιάσω"». Η παραδοχή άφησε την Γουότς να αμφισβητεί όλες τις προσωπικές τους στιγμές.

«Στο τέλος μιας πολύ κουραστικής μέρας... ήμουν απλώς ευγνώμων που ήπια ένα φλιτζάνι τσάι πριν πάω για ύπνο, επειδή ήμουν τόσο κουρασμένη και δεν χρειάστηκε να το φτιάξω», είπε, προσθέτοντας: «Δεν περιμένεις τίποτα άλλο εκτός από αθωότητα από τον σύντροφό σου».

Ανησυχώντας για τα παιδιά της και παλεύοντας ακόμα με αυτό που της είχε συμβεί, αρχικά το κράτησε μυστικό. Η εσωτερική πάλη τελικά επηρέασε την υγεία της.

Μετά από μια σοβαρή κρίση πανικού, η Γουότς το είπε στην αδερφή της. Στη συνέχεια, η μητέρα τους κάλεσε την αστυνομία. Ενώ πιστεύει ότι η άσκηση δίωξης ήταν η σωστή απόφαση, εκείνη την εποχή ήταν οδυνηρή. Μια τετραετής νομική διαδικασία είδε τα παιδιά της να γίνονται στόχοι εκφοβισμού στο σχολείο και άφησε το κοινωνικό της δίκτυο σχεδόν κατεστραμμένο.

Η Γουότς είπε ότι μια από τις πολλές δύσκολες πτυχές της δοκιμασίας της ήταν η αντιμετώπιση των υποθέσεων των ανθρώπων σχετικά με την κακοποίηση μέσα σε έναν γάμο, παρόλο που αναγνωρίζει ότι αυτές έχουν τις ρίζες τους στην παραπληροφόρηση και την ασυνείδητη προκατάληψη.

«Έχω δει ανθρώπους να λένε: "Ναι, αλλά είναι ο σύζυγός σου" ή "αλλά δεν ήσουν ξύπνια". "Άρα... δεν είναι το ίδιο με το να σε οδηγούν σε ένα σοκάκι, έτσι δεν είναι;"». Ο πρώην σύζυγός της εκτίει ποινή φυλάκισης 11 ετών για βιασμό, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και χορήγηση ναρκωτικών.

Η Γουότς εξακολουθεί να δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τη λέξη βιασμός για να περιγράψει τι της συνέβη. «Υπάρχει μια ντροπή και μια ενοχή που έρχεται μαζί της, ότι, "Ίσως έπρεπε να το ξέρω, αλλιώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Γιατί δεν συνέδεσα αυτές τις τελείες;" είπε.

Ο ρόλος του διαδικτύου και η ανάγκη αυστηρότερων μέτρων

Οι συγκεκριμένες ομάδες δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών, αλλά συχνά εμπλέκονται και σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτύου. Παρά το σοκ που προκαλούν οι αποκαλύψεις, οι δικαστικές καταδίκες παραμένουν περιορισμένες, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση των νομικών πλαισίων και της αστυνομικής δράσης.

Η έρευνα του CNN αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ευαισθητοποίηση και προστασία των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων, καθώς και για την καταπολέμηση των παράνομων διαδικτυακών κοινοτήτων που προωθούν τέτοιες φρικαλεότητες.

