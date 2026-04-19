ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε πανεπιστημιούπολη

Η αστυνομία της Αϊόβα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των αρχών της περιοχής. Η αστυνομία της Αϊόβα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Η αστυνομία της Αϊόβα Σίτι επιβεβαίωσε πως εξετάζει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι δημοτικές αρχές τόνισαν πως δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τον δράστη ή τους δράστες και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Αϊόβα επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν από τις σφαίρες. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το περιστατικό και τη δέσμευση του ιδρύματος να συνεργαστεί με τις αρχές για την ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το πανεπιστήμιο είχε νωρίτερα αναφέρει πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γειτονιά γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια των φοιτητών και των κατοίκων. Οι αρχές καλούν όσους έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν άμεσα με την αστυνομία, ενώ το πανεπιστήμιο εξετάζει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον και να διασφαλίσουν την προστασία της φοιτητικής κοινότητας στην περιοχή της Αϊόβα.

