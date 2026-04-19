Μακελειό στη Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

Οκτώ παιδιά ηλικίας από 1 έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία που συγκλόνισε την πόλη Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Το αιματηρό περιστατικό, που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, είχε ως αποτέλεσμα συνολικά δέκα άτομα να δεχθούν πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Σρίβπορτ, Γουέιν Σμιθ. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης πυροβόλησε εναντίον των θυμάτων και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Ακολούθησε καταδίωξη με όχημα, κατά την οποία ο ύποπτος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης έκλεψε αυτοκίνητο κοντά στη διασταύρωση των οδών West 79th και Lynnwood προκειμένου να διαφύγει, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση και καταδίωξη από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα ή οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Η αστυνομία θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος ύποπτος ήταν ο μοναδικός που πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να κατανοήσουν το πλήρες πλαίσιο της ενδοοικογενειακής διαμάχης που οδήγησε σε αυτή τη βίαιη πράξη.

Διαβάστε επίσης