Aνεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για κατάσχεση ιρανικού πίου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent αυξήθηκαν κατά 4,74% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ για το West Texas Intermediate κατά 5,6% στα 88,55 δολάρια.

Το Ιράν διατηρεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, δημιουργώντας σημαντικές διαταραχές στη ναυτιλία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η ενεργειακή κρίση πλήττει ιδιαίτερα την Ασία, όπου πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές καυσίμων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη λόγω περιορισμένων αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών.

Οι τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως αυξήθηκαν στις συναλλαγές στην Ασία σήμερα το πρωί (20/4), μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αναχαίτισαν και κατάσχεσαν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ιράν. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση του Ιράν το Σάββατο ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για εμπορικά πλοία και ότι οποιοδήποτε πλοίο πλησιάσει στην πλωτή οδό θα γίνει στόχος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 4,74% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 5,6% στα 88,55 δολάρια.

Οι αγορές ενέργειας έχουν βιώσει έντονες διακυμάνσεις από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και η Τεχεράνη απάντησε με απειλές να στοχοποιήσει τη ναυτιλία στα Στενά, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εκπρόσωποί του θα βρίσκονται στο Πακιστάν τη Δευτέρα για διαπραγματεύσεις. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη «δεν έχει προς το παρόν σχέδια να συμμετάσχει» στις συνομιλίες, αν και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τη θέση της χώρας.

«Οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να στροβιλίζονται ως απάντηση στις αναρτήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί για την πραγματικότητα επί του εδάφους, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την ταχεία επανέναρξη των ροών πετρελαίου», δήλωσε στο BBC ο αναλυτής Saul Kavonic από την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών MST Marquee.

«Όλα αυτά αποτελούν μέρος διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο στα Στενά του Ορμούζ». Το Ορμούζ παρέμεινε κλειστό την Κυριακή, μια ημέρα αφότου το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι τερματίζει την προσωρινή επαναλειτουργία του λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, παραβίαζε τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Το Ιράν δήλωσε ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματίσουν οι ΗΠΑ τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχιζόταν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Οι τιμές της ενέργειας παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο Brent, σημείο αναφοράς για τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, διαπραγματευόταν κάτω από 70 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τη σύγκρουση. Στις 9 Μαρτίου έφτασε σχεδόν τα 120 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια συμφωνία αγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων σε καθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Brent που διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή αφορά αργό πετρέλαιο που θα παραδοθεί τον Ιούνιο.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση με τις τιμές να αυξάνονται απότομα, ενώ ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δραματικές ελλείψεις καυσίμων. Ιδιαίτερα σκληρά έχει πληγεί η Ασία, καθώς η περιοχή βασίζεται σε αποστολές που συνήθως διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ για περίπου το 90% των ενεργειακών της αναγκών.

Οι κυβερνήσεις έχουν διατάξει τους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι, έχουν μειώσει την εργάσιμη εβδομάδα, έχουν κηρύξει εθνικές αργίες και έχουν κλείσει πρόωρα τα πανεπιστήμια προκειμένου να εξοικονομήσουν τα αποθέματά τους. Ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης, έχουν καλέσει τους ανθρώπους να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ακόμη και η Κίνα -η οποία πιστεύεται ότι έχει αποθέματα ισοδύναμα με τρεις μήνες εισαγωγών- κάνει προσαρμογές, περιορίζοντας την αύξηση στις τιμές των καυσίμων, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν ακόμη και κατά 20%.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλη την περιοχή έχουν ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων αεροσκαφών.Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε ότι η Ευρώπη έχει «ίσως καύσιμα για αεροσκάφη για έξι έβδομάδες». Ο Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε στο AP ότι σύντομα θα μπορούσαν να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων εάν οι προμήθειες παραμείνουν μπλοκαρισμένες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ μειώθηκαν στο τέλος της περασμένης εβδομάδας μετά από μια σειρά αυξήσεων.