Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν - Αποθεώνουν την ερμηνεία του οι κριτικοί

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας και κυκλοφόρησε στους γαλλικούς κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2024.

Ο Τζουντ Λο δέχεται πολύ καλές κριτικές για το ρόλο του ως Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου». Ο ηθοποιός που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών καριέρας του στην υποκριτική ως... καρδιοκατακτητής, ως ο «όμορφος» της μεγάλης οθόνης, τα τελευταία χρόνια επιλέγει πιο δύσκολους ρόλους, όπως ο βασιλιάς Ερρίκος Η στην ταινία Firebrand του 2024.

Η στροφή 180 μοιρών στην καριέρα του ήταν αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον των κριτικών της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» με σκηνοθέτη τον Ολιβιέ Ασαγιάς, με τον σταρ να κερδίζει διθυραμβικούς επαίνους για την απεικόνιση του Ρώσου ηγέτη, στην οποία διατήρησε την αγγλική του προφορά.

«Ο Τζουντ Λο άξιζε ένα Όσκαρ φέτος για τον ρόλο του ως Βλαντιμίρ Πούτιν. Η μίμηση του Πούτιν είναι ένα μικρό αριστούργημα, μια ψυχρή μελέτη χαρακτήρων που μεταμορφώνει το δεύτερο μισό της ταινίας» λέει ο Xan Brooks της Independent.

Ενώ υπήρξε διχασμός σε όλους τους τομείς για την ίδια την ταινία - με τις αξιολογήσεις να κυμαίνονται από δύο έως πέντε αστέρια - ο έπαινος για την ερμηνεία του Τζουντ Λο είναι η μόνη σταθερά. Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» έχει διασκευαστεί για τη μεγάλη οθόνη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, που κυκλοφόρησε το 2022 και επικεντρώνεται στην άνοδο του καθεστώτος Πούτιν, μέσα από τα μάτια του νεαρού καλλιτέχνη που έγινε τηλεοπτικός παραγωγός Βαντίμ Μπαράνοφ.

Τον Βαντίμ υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Πολ Ντάνο, ο οποίος έχει ασκήσει μικρότερη επιρροή στους κριτικούς, με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο να υποβαθμίζεται από τη δύναμη του Πούτιν, του Τζουντ. Ο Τομ Σόουν των Times τονίζει ιδιαίτερα την συγκλονιστική απόφαση να μεταμορφωθεί ο ηθοποιός στον Ρώσο ηγέτη. Γράφει: «Ο Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν είναι μία απο εκείνες τις τρελές υποκριτικές ιδέες, οι οποίες γίνονται καλύτερες όσο περισσότερο τις σκέφτεσαι...»

Απηχώντας πολλούς άλλους κριτικούς, η εφημερίδα Indepedent σημείωσε πώς ο Τζουντ Λο έχει αποστασιοποιηθεί από το στερεότυπο του όμορφου αγοριού, γράφοντας: «Ο Λο, ο οποίος ήταν πάντα πολύ καλύτερος ηθοποιός από ό,τι έλεγαν εκ των προτέρων... Οι παραγωγοί τον επέλεγαν για τον ρόλο του "poster boy", το κινηματογραφικό αντίστοιχο μιας βιτρίνας καταστήματος. Αλλά είναι καλύτερα τώρα, στην κουρασμένη μέση ηλικία, όταν λειτουργεί περισσότερο ως συνδετικός κρίκος ή ένα διακριτικό σήμα ποιότητας...»

«Ο Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν, ο οποίος περιγράφεται ως ο "τσάρος" σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, κατασκευάζοντας πειστικά τους τρόπους του Πούτιν, όπως το αδύναμο χαμόγελο, το μορφασμό από αηδία για την αδυναμία ή την απιστία, και τη σύντομη, σχολαστική χειραψία με τους φοβισμένους επισκέπτες, ακολουθούμενη από την απότομη χειρονομία προς την καρέκλα όπου έπρεπε να καθίσουν» γράφει ο Guardian.

H Tori Brazier του Metro γράφει: «Ο Μάγος του Κρεμλίνου παρουσιάζει την περίεργη προσφορά του Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν, ένα απίθανο καστ για οποιονδήποτε - πόσο μάλλον για τον γοητευτικό πρωταγωνιστή στις ταινίες Alfie και Holiday. Αλλά ενώ αυτή η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς σκοντάφτει μερικές φορές, ο Λο κάνει μια σίγουρη, αν και κάπως παράξενη ερμηνεία...»

«Ο ηθοποιός απαλλαγμένος από το να θεωρείται απλώς καρδιοκατακτητής, μπορεί να συνεχίσει μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες εποχές της καριέρας του και να ενσαρκώσει έντονα ρόλους χαρακτήρων.»

Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» εκανε πρεμιέρα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στη Γαλλία τον Ιανουάριο.