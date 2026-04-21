Η εξέλιξη «ευνοεί» τους ανθρώπους με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα

Το γονίδιο που ευθύνεται για τα κόκκινα μαλλιά στους ανθρώπους είναι κομμάτι της εξέλιξης για περισσότερα από 10.000

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Το γονίδιο που ευθύνεται για τα κόκκινα μαλλιά στην Ευρώπη υπόκειται σε φυσική επιλογή για περισσότερα από 10.000 χρόνια.
  • Η ανθρώπινη βιολογική εξέλιξη συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς μετά τη μετάβαση στη γεωργία, όπως δείχνουν αναλύσεις σε αρχαίο και σύγχρονο DNA.
  • Γονίδια που σχετίζονται με κόκκινα μαλλιά, ανοιχτόχρωμο δέρμα, ευαισθησία στην κοιλιοκάκη και μειωμένο κίνδυνο διαβήτη έχουν αυξηθεί στη συχνότητα λόγω φυσικής επιλογής.
  • Η αύξηση ορισμένων γονιδίων που αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών πιθανόν σχετίζεται με προστασία από παθογόνα σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.
  • Η μελέτη περιορίστηκε στη Δυτική Ευρασία και δεν διερεύνησε αν οι εξελικτικές τάσεις είναι παγκόσμιες.
Μια εκτεταμένη γενετική μελέτη αποκάλυψε ότι, στην Ευρώπη, το γονίδιο που ευθύνεται για τα κόκκινα μαλλιά στους ανθρώπους αποτελεί αντικείμενο ενεργού φυσικής επιλογής, του θεμελιώδους μηχανισμού της εξέλιξης, για περισσότερα από 10.000 χρόνια.

Η μελέτη δεν είχε ως στόχο να αποκαλύψει τους λόγους αυτής της τάσης, αλλά επικεντρώθηκε στο ερώτημα αν η ανθρώπινη εξέλιξη έχει σταματήσει από την έλευση της γεωργίας. Οι επιστήμονες ανέλυσαν το DNA από σχεδόν 16.000 αρχαία ανθρώπινα οστά και περισσότερους από 6.000 ζωντανούς ανθρώπους και παρείχαν πειστικές ενδείξεις ότι, στην πραγματικότητα, η βιολογική εξέλιξη των ανθρώπων συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς.

Οι επιστήμονες εντόπισαν 479 γενετικές παραλλαγές που φαίνεται να έχουν ευνοηθεί από τη φυσική επιλογή. Γονίδια που συνδέονται με τα κόκκινα μαλλιά, το ανοιχτόχρωμο δέρμα και την ευαισθησία στην κοιλιοκάκη, καθώς και παραλλαγές που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, φαλάκρας και ρευματοειδούς αρθρίτιδας, έχουν όλα γίνει πιο συνηθισμένα στην πρόσφατη ιστορία μας.

Πριν 4.000 χρόνια τα κόκκινα μαλλιά ίσως ήταν πλεονέκτημα

«Ίσως το να έχει κανείς κόκκινα μαλλιά να ήταν πλεονέκτημα πριν από 4.000 χρόνια, ή ίσως να ήταν απλώς ένα συνοδευτικό χαρακτηριστικό ενός πιο σημαντικού γονιδίου», ανέφεραν οι ερευνητές. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει, για παράδειγμα, ότι τα άτομα με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα μπορούν να παράγουν βιταμίνη D πιο αποτελεσματικά, κάτι που ενδεχομένως να προσέφερε πλεονεκτήματα επιβίωσης στα βόρεια κλίματα.

Προηγουμένως είχαν εντοπιστεί μόνο περίπου 21 περιπτώσεις γενετικών χαρακτηριστικών που πολλαπλασιάστηκαν μέσω της φυσικής επιλογής, συμπεριλαμβανομένων γονιδίων που συνδέονται με την ικανότητα πέψης του γάλακτος στην ενήλικη ζωή. Η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων υποδείκνυε ότι η κατευθυντική επιλογή ήταν σπάνια από τότε που οι σύγχρονοι άνθρωποι εμφανίστηκαν στην Αφρική πριν από περίπου 300.000 χρόνια και άρχισαν να χωρίζονται σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε έναν άνευ προηγουμένου αριθμό δειγμάτων αρχαίου DNA σε συνδυασμό με εξελιγμένες υπολογιστικές τεχνικές, αποκάλυψε ότι η εξελικτική επιλογή έχει καθοδηγήσει την εξάπλωση ή την παρακμή εκατοντάδων γονιδίων στη Δυτική Ευρασία, και ότι η επιλογή αυτή έχει επιταχυνθεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι πέρασαν από τον τρόπο ζωής της κοινωνίας κυνηγών – τροφοσυλλεκτών στη γεωργία.

«Με αυτές τις νέες τεχνικές και τη μεγάλη ποσότητα αρχαίων γονιδιωματικών δεδομένων, μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο πώς η επιλογή διαμόρφωσε τη βιολογία», δήλωσε ο Δρ. Ali Akbari, πρώτος συγγραφέας της μελέτης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Τα πιθανά οφέλη ορισμένων από τα γονίδια που επιλέχθηκαν φαίνονται προφανή. Τα γονίδια που συνδέονται με τα κόκκινα μαλλιά και το ανοιχτόχρωμο δέρμα «αντανακλούν εύλογα την επιλογή για αυξημένη σύνθεση βιταμίνης D σε περιοχές με χαμηλή ηλιακή ακτινοβολία, σε αγρότες με ελάχιστη πρόσληψη της βιταμίνης αυτής στη διατροφή τους», κατέληξαν οι επιστήμονες.

Άλλες τάσεις ήταν πιο δύσκολο να ερμηνευθούν. Μια μετάλλαξη που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη κοιλιοκάκη εμφανίστηκε πριν από 4.000 χρόνια και έκτοτε έχει γίνει όλο και πιο συχνή. Τα άτομα με αυτή την γονιδιακή παραλλαγή φαίνεται να είχαν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και μετάδοσης των γονιδίων τους στην επόμενη γενιά, παρά τον κίνδυνο να εμφανίσουν αυτοάνοση διαταραχή.

Ομοίως, ένα γονίδιο του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζεται TYK2 και αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο φυματίωσης παρουσίασε σταθερή αύξηση στη συχνότητά του μεταξύ 9.000 και 3.000 ετών πριν, προτού αρχίσει να μειώνεται ξανά. Μια πιθανότητα είναι ότι αυτά τα γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών μπορεί να συνέβαλαν στην προστασία από παθογόνα που έγιναν πιο συνηθισμένα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης αρνητική επιλογή για συνδυασμούς γονιδίων που προάγουν υψηλό ποσοστό σωματικού λίπους, κάτι που αποδίδουν στην υπόθεση των «οικονομικών γονιδίων». Αυτό υποδηλώνει ότι μια γενετική προσαρμογή για την αποθήκευση λίπους, η οποία θα ήταν χρήσιμη για την επιβίωση κατά τη διάρκεια περιόδων έλλειψης τροφής για τους κυνηγούς - τροφοσυλλέκτες, έγινε μειονέκτημα όταν η γεωργία οδήγησε σε πιο αξιόπιστη διαθεσιμότητα τροφής.

«Η έρευνα αυτή μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τον τόπο και τον χρόνο των δυνάμεων που μας διαμόρφωσαν», δήλωσε ο καθηγητής Ντέιβιντ Ράιχ, καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στις εξελικτικές τάσεις στη Δυτική Ευρασία, από όπου προέρχονταν τα δείγματα DNA, χωρίς όμως να εξετάζει το ερώτημα αν αυτές οι τάσεις ήταν μοναδικές για τους συγκεκριμένους πληθυσμούς ή αν παρατηρούνταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature.

08:50ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι είναι οι 5 αριθμοί που συνδέονται με την ιδανική υγεία της καρδιάς

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη η διαδικασία ανάκτησης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ιστορική απόφαση - Θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Συνεχίζεται η κυριαρχία των private label έναντι των επωνύμων - 1 στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες είναι ιδιωτικής ετικέτας

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor T03 δίνει λύση στις πόλεις και ως micro van

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το κατασχεμένο ιρανικό πλοίο Touska πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Απριλίου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Την Πέμπτη στον ανακριτή ο ανήλικος

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στίγμα αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η εξέλιξη «ευνοεί» τους ανθρώπους με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο – Αντίδραση της Ε.Ε.

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

07:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων – Ο πατέρας της 16χρονης περιγράφει τον Γολγοθά της οικογένειας: «Είναι πολυτραυματίας, περνάμε άσχημα»

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ