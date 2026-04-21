Άγρια επεισόδια με μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και όπλο σε τόπο λατρείας Σιχ στη Γερμανία

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η σύγκρουση προήλθε από διαμάχες σχετικά με τα οικονομικά και τη διαχείριση

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Βίαιες συγκρούσεις στις οποίες ενεπλάκησαν πάνω από 40 άτομα σε ένα γκουρντάουαρα στο Μέρς της Γερμανίας είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 τραυματίες και προκάλεσαν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με την αποστολή ειδικών δυνάμεων εν μέσω αναφορών για πυροβολισμούς.

Στη θρησκεία των Σιχ, η γκουρντάουαρα (Gurdwara) είναι ο τόπος λατρείας και συγκέντρωσης των πιστών. Η λέξη σημαίνει κυριολεκτικά "η πύλη προς τον Γκουρού" (Guru-dwara).

Αναφορές κάνουν λόγο για πάνω από 40 άτομα οπλισμένα με σπρέι πιπεριού, μαχαίρια, κιρπάν και, σύμφωνα με αναφορές, ένα πυροβόλο όπλο, ξέσπασε στο Gurdwara Σινγκ Σαμπά, στο Ντούισμπουργκ, στην πόλη Μόερς της Γερμανίας, στο ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, την Κυριακή.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ατόμων και προκάλεσε μια μεγάλη αστυνομική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδικών τακτικών μονάδων της αστυνομίας, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild. Μάρτυρες ανέφεραν ότι η σύγκρουση προήλθε από διαμάχες σχετικά με τα οικονομικά και τη διαχείριση του Gurdwara αν και η γερμανική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει συγκεκριμένη αιτία.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής και κλιμακώθηκε γρήγορα, με μια ομάδα να εξαπολύει, σύμφωνα με πληροφορίες, συντονισμένη επίθεση. Μάρτυρες ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκε σπρέι πιπεριού για να αποπροσανατολιστούν οι αντίπαλοι, και στη συνέχεια σημειώθηκαν επιθέσεις με μαχαίρια και πυροβόλο όπλο.

Ένας 56χρονος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην Bild ότι η επίθεση φαινόταν προμελετημένη: «Λίγο πριν από την προσευχή, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια ένας από αυτούς πυροβόλησε με πιστόλι. Είδα επίσης μαχαίρια».

Novibet
