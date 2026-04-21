«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

Σφοδρή κριτική δέχεται ο Ολυμπιονίκης Νόα Λάιλς για την «παράλογη» αντίδρασή του στον γάμο του, όταν είδε τη νύφη, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους χρήστες του διαδικτύου.

Ο Νόα Λάιλς, 28 ετών, σπρίντερ στίβου, που θεωρείται ένας από τους γρηγορότερους άνδρες στον κόσμο, δέχεται σφοδρή κριτική για τη φαινομενικά αδιάφορη και χωρίς ενθουσιασμό αντίδρασή του στο νυφικό της συζύγου του, Τζουνέλ Μπρόμφιλντ, λίγα λεπτά πριν την τελετή του γάμου τους στις 4 Απριλίου στο Τρέντον της Τζόρτζια.

Το βίντεο με το προγαμιαίο ατυχές περιστατικό έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια προβολές.

«Ω, ουάου, εντάξει», γέλασε ο Λάιλς, όταν είδε την 28χρονη Μπρόμφιλντ, επίσης Ολυμπιονίκη δρομέα, να λάμπει μέσα σε ένα στολισμένο με κοσμήματα φόρεμα, με ασύμμετρη τιράντα, της Pantora Bridal, μιας πολυτελούς μάρκας νυφικών με έδρα το Μπρούκλιν.

Η συνέχεια πιθανόν ήταν αυτή που ενόχλησε, καθώς γελώντας αντί να δείξει θαυμασμό, λέει γελώντας: «Δεν πίστευα ότι θα διάλεγες φόρεμα πριγκίπισσας. Ναι, αυτό είναι ωραίο».

Και το διαδίκτυο πήρε φωτιά: «Μήπως μου ξέφυγε που είπε «Είσαι πανέμορφη»;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

«Δεν άκουσα ούτε ένα κομπλιμέντο», έγραψε ένας άλλος.

«Ως άνθρωπος που σκέφτεται υπερβολικά, αυτή η αντίδραση θα μου χάλαγε όλη τη μέρα», παραδέχτηκε ένας άλλος.

«Της γέλασε κατάμουτρα», σημείωσε ένας έκπληκτος χρήστης. «Καλή τύχη, αδελφή».

«Ένα απλό “Είσαι πανέμορφη” θα έφτανε», πρόσθεσε ένας άλλος, υπογραμμίζοντας τη συμπάθειά του προς την Μπρόμφιλντ με το emoji που κλαίει.

Το πλήθος των ψηφιακών επικριτών θεωρεί την έλλειψη κομπλιμέντων από τον Λάιλς ως προειδοποιητικό σημάδι για την ημέρα του γάμου, το οποίο δεν έπρεπε να είχε περάσει απαρατήρητο από την Μπρόμφιλντ.

Noah Lyles faces criticism for his reaction to seeing his bride Junelle Lyles’ dress & look. ?? pic.twitter.com/gGfWCm70IX — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) April 19, 2026

Η υπεράσπιση της συζύγου

Η Μπρόμφιλτ, από την Τζαμάικα έδωσε την απάντησή της σε 1 εκατομμύριο θαυμαστές στο TikTok, υπερασπιζόμενη τον σύζυγό της και εξηγώντας τον λόγο της φαινομενικά αδιάφορης αντίδρασής του.

«Εκείνη τη στιγμή, η αντίδραση που έλαβα από τον Νόα ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν, επειδή προσπάθησε να με κάνει ευτυχισμένη», αποκάλυψε η Μπρόμφιλντ.

«Ακύρωσε τον γάμο», την προέτρεψε κυνικά ένας χρήστης.

«Θέλω να το σκάσω και δεν είμαι καν εκεί», πρόσθεσε κάποιος που την κατανοούσε.

Εξήγησε ότι σε αρκετούς από τους στενούς συγγενείς της, μεταξύ των οποίων και ένα αγαπημένο της πρόσωπο που επρόκειτο να εκφωνήσει λόγο στη δεξίωση, δεν χορηγήθηκαν βίζες εισόδου στις ΗΠΑ για τον γάμο της με συνέπεια να μην παραστούν.

Η Ολυμπιονίκης ισχυρίστηκε ότι τα αστεία του Λάιλς —και όχι τα κολακευτικά του λόγια— ήταν μια προσπάθειά του να της φτιάξει το κέφι εν μέσω αυτής της ατυχίας.

«Προσπάθησε να με κάνει να μιλήσω γιατί αν δεν το έκανε αυτό, πιθανότατα θα είχα αποκοπεί από ολόκληρο το γάμο, καθώς επεξεργαζόμουν τόσο μεγάλη απογοήτευση ψυχικά και συναισθηματικά», είπε η Μπρόμφιλτ, σημειώνοντας ότι το φόρεμα, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της — αν και πιθανώς ακριβά — «δεν είχαν σημασία» για εκείνη εκείνη τη στιγμή. «Εκτιμώ πραγματικά αυτό που μου έδωσε.»

«Αν χρειάζεται κάποιος να σου πει ότι δεν είσαι όμορφη για να ακυρώσεις έναν αρραβώνα ή έναν γάμο, τότε [η σχέση] δεν άξιζε τίποτα.»