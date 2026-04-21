«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σφοδρή κριτική δέχεται ο Ολυμπιονίκης Νόα Λάιλς για την «παράλογη» αντίδρασή του στον γάμο του, όταν είδε τη νύφη, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους χρήστες του διαδικτύου.

Ο Νόα Λάιλς, 28 ετών, σπρίντερ στίβου, που θεωρείται ένας από τους γρηγορότερους άνδρες στον κόσμο, δέχεται σφοδρή κριτική για τη φαινομενικά αδιάφορη και χωρίς ενθουσιασμό αντίδρασή του στο νυφικό της συζύγου του, Τζουνέλ Μπρόμφιλντ, λίγα λεπτά πριν την τελετή του γάμου τους στις 4 Απριλίου στο Τρέντον της Τζόρτζια.

Το βίντεο με το προγαμιαίο ατυχές περιστατικό έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια προβολές.

«Ω, ουάου, εντάξει», γέλασε ο Λάιλς, όταν είδε την 28χρονη Μπρόμφιλντ, επίσης Ολυμπιονίκη δρομέα, να λάμπει μέσα σε ένα στολισμένο με κοσμήματα φόρεμα, με ασύμμετρη τιράντα, της Pantora Bridal, μιας πολυτελούς μάρκας νυφικών με έδρα το Μπρούκλιν.

Η συνέχεια πιθανόν ήταν αυτή που ενόχλησε, καθώς γελώντας αντί να δείξει θαυμασμό, λέει γελώντας: «Δεν πίστευα ότι θα διάλεγες φόρεμα πριγκίπισσας. Ναι, αυτό είναι ωραίο».

Και το διαδίκτυο πήρε φωτιά: «Μήπως μου ξέφυγε που είπε «Είσαι πανέμορφη»;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

«Δεν άκουσα ούτε ένα κομπλιμέντο», έγραψε ένας άλλος.

«Ως άνθρωπος που σκέφτεται υπερβολικά, αυτή η αντίδραση θα μου χάλαγε όλη τη μέρα», παραδέχτηκε ένας άλλος.

«Της γέλασε κατάμουτρα», σημείωσε ένας έκπληκτος χρήστης. «Καλή τύχη, αδελφή».

«Ένα απλό “Είσαι πανέμορφη” θα έφτανε», πρόσθεσε ένας άλλος, υπογραμμίζοντας τη συμπάθειά του προς την Μπρόμφιλντ με το emoji που κλαίει.

Το πλήθος των ψηφιακών επικριτών θεωρεί την έλλειψη κομπλιμέντων από τον Λάιλς ως προειδοποιητικό σημάδι για την ημέρα του γάμου, το οποίο δεν έπρεπε να είχε περάσει απαρατήρητο από την Μπρόμφιλντ.

Η υπεράσπιση της συζύγου

Η Μπρόμφιλτ, από την Τζαμάικα έδωσε την απάντησή της σε 1 εκατομμύριο θαυμαστές στο TikTok, υπερασπιζόμενη τον σύζυγό της και εξηγώντας τον λόγο της φαινομενικά αδιάφορης αντίδρασής του.

«Εκείνη τη στιγμή, η αντίδραση που έλαβα από τον Νόα ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν, επειδή προσπάθησε να με κάνει ευτυχισμένη», αποκάλυψε η Μπρόμφιλντ.

«Ακύρωσε τον γάμο», την προέτρεψε κυνικά ένας χρήστης.

«Θέλω να το σκάσω και δεν είμαι καν εκεί», πρόσθεσε κάποιος που την κατανοούσε.

Εξήγησε ότι σε αρκετούς από τους στενούς συγγενείς της, μεταξύ των οποίων και ένα αγαπημένο της πρόσωπο που επρόκειτο να εκφωνήσει λόγο στη δεξίωση, δεν χορηγήθηκαν βίζες εισόδου στις ΗΠΑ για τον γάμο της με συνέπεια να μην παραστούν.

Η Ολυμπιονίκης ισχυρίστηκε ότι τα αστεία του Λάιλς —και όχι τα κολακευτικά του λόγια— ήταν μια προσπάθειά του να της φτιάξει το κέφι εν μέσω αυτής της ατυχίας.

«Προσπάθησε να με κάνει να μιλήσω γιατί αν δεν το έκανε αυτό, πιθανότατα θα είχα αποκοπεί από ολόκληρο το γάμο, καθώς επεξεργαζόμουν τόσο μεγάλη απογοήτευση ψυχικά και συναισθηματικά», είπε η Μπρόμφιλτ, σημειώνοντας ότι το φόρεμα, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της — αν και πιθανώς ακριβά — «δεν είχαν σημασία» για εκείνη εκείνη τη στιγμή. «Εκτιμώ πραγματικά αυτό που μου έδωσε.»

«Αν χρειάζεται κάποιος να σου πει ότι δεν είσαι όμορφη για να ακυρώσεις έναν αρραβώνα ή έναν γάμο, τότε [η σχέση] δεν άξιζε τίποτα.»

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση από Ιράν: «Η παράταση της εκεχειρίας είναι παγίδα για αιφνιδιαστικό πλήγμα»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αθλητής έτρεξε 42 χιλιόμετρα με δεμένα μάτια για καλό σκοπό

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργάτης «ξέχασε» να δηλώσει εισοδήματα που ξεπερνούν τις 334.000 ευρώ

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό για την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026

23:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Τρομερή συνεργασία Ροναλντίνιο – Αντριάνο και υπέροχο γκολ, δείτε βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Πανικόβλητοι πεζοπόροι τρέχουν να σωθούν από ξαφνική έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η νύφη το πήρε πάνω της και απογείωσε το γλέντι

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν - Διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό

23:21LIFESTYLE

Η Meryl Streep αποκάλυψε τι είπε στην Anna Wintour πριν από το «The Devil Wears Prada 2»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τασούλας κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πώς και πού μπορούν να συναντηθούν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλες οι διασταυρώσεις

23:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Το φοβερό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη να «ξεσπά» σε κλάματα επειδή θα ζήσει από κοντά τον τελικό κυπέλλου

23:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε ξεκινούν τα ματς των play offs

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για 80χρονο τουρίστα που πήγε για πεζοπορία και χάθηκε

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός στα playoffs: Προσοχή... δαγκώνει

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός δημοσιογράφος του Breitbart: Ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού πυλώνα των ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός στα playoffs: Προσοχή... δαγκώνει

23:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Ανάσα» στο παρά πέντε - Παράταση της εκεχειρίας με απόφαση Τραμπ - «Σοβαρά διασπασμένη» η ιρανική ηγεσία

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η νύφη το πήρε πάνω της και απογείωσε το γλέντι

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργάτης «ξέχασε» να δηλώσει εισοδήματα που ξεπερνούν τις 334.000 ευρώ

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ