Ιράν στον ΟΗΕ: «Πειρατεία» η επίθεση των ΗΠΑ σε πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν

Το Ιράν κατήγγειλε τις ΗΠΑ στον ΟΗΕ, κατηγορώντας τις για ενέργεια που «φέρει τα χαρακτηριστικά της πειρατείας», μετά το περιστατικό με την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν.

Σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, η ιρανική αποστολή αναφέρει ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «εχθρική και παράνομη επίθεση» στο πλοίο Toska στις 19 Απριλίου.

Όπως τονίζεται, η ενέργεια αυτή συνιστά «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ γίνεται λόγος και για «εκφοβισμό» και ψυχολογική πίεση σε βάρος του πληρώματος και των οικογενειών τους.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι τέτοιες κινήσεις κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κρίσιμων θαλάσσιων οδών.