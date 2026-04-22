Πρώτη αντίδραση από Ιράν: «Η παράταση της εκεχειρίας είναι παγίδα για αιφνιδιαστικό πλήγμα»
Σύμβουλος του προέδρου της Βουλής απορρίπτει την κίνηση Τραμπ και μιλά για στρατιωτική απάντηση.
Η παράταση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν σημαίνει τίποτα», υποστηρίζει ο Μαχντί Μοχαμαντί, σύμβουλος του προέδρου της ιρανικής Βουλής.
Όπως αναφέρει, «η πλευρά που χάνει δεν μπορεί να επιβάλλει όρους», ενώ προσθέτει ότι η συνέχιση του αποκλεισμού «δεν διαφέρει από βομβαρδισμό» και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση.
Παράλληλα, εκτιμά ότι η παράταση της εκεχειρίας αποτελεί «τακτική για να κερδηθεί χρόνος» ενόψει ενός αιφνιδιαστικού πλήγματος.
«Ήρθε η ώρα το Ιράν να πάρει την πρωτοβουλία», σημειώνει.
