Πρώτη αντίδραση από Ιράν: «Η παράταση της εκεχειρίας είναι παγίδα για αιφνιδιαστικό πλήγμα»

Η παράταση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν σημαίνει τίποτα», υποστηρίζει ο Μαχντί Μοχαμαντί, σύμβουλος του προέδρου της ιρανικής Βουλής.

Όπως αναφέρει, «η πλευρά που χάνει δεν μπορεί να επιβάλλει όρους», ενώ προσθέτει ότι η συνέχιση του αποκλεισμού «δεν διαφέρει από βομβαρδισμό» και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση.

تمدید آتش بس از جانب ترامپ هیچ معنایی ندارد. طرف بازنده نمی تواند شرایط تعیین کند. تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتش بس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است. زمان ابتکار عمل ایران است. — Mahdi Mohammadi (@mmohammadii61) April 21, 2026



Παράλληλα, εκτιμά ότι η παράταση της εκεχειρίας αποτελεί «τακτική για να κερδηθεί χρόνος» ενόψει ενός αιφνιδιαστικού πλήγματος.

«Ήρθε η ώρα το Ιράν να πάρει την πρωτοβουλία», σημειώνει.