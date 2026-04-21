Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν - Διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό

Λίγες ώρες πριν λήξει η εκεχειρία με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την παράτασή της, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press.

Αν και δεν δόθηκε χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρεται, η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και με τον Αμερικανό πρόεδρο να περιμένει μια «ενιαία πρόταση» από την Ισλαμική Δημοκρατία. Ωστόσο ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «έδωσα εντολή στον Στρατό μας να συνεχίσει τον Αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και ικανός, και ως εκ τούτου θα παρατείνει την Κατάπαυση του Πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ο πρόεδρος έκανε την κίνηση αυτή παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος έχει αναστείλει το αναμενόμενο ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, καθώς η Τεχεράνη, τουλάχιστον προς το παρόν, διστάζει να διεξαγάγει περαιτέρω συνομιλίες.

