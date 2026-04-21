Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Δεν αναχωρεί προς το παρόν ο Βανς για Πακιστάν

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο και η αναχώρηση του JD Vance καθυστερεί

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Δεν αναχωρεί προς το παρόν ο Βανς για Πακιστάν
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θυμίζει καζάνι που βράζει, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον δείχνουν πως η διπλωματική οδός στενεύει επικίνδυνα.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Al Jazeera, κατέστησε σαφές ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά απέναντι στην Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως τα σχέδια για την επανέναρξη επιθετικών επιχειρήσεων είναι ήδη έτοιμα. Το μόνο που απομένει είναι η τελική εντολή από τον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η πολεμική ετοιμότητα έρχεται σε μια στιγμή που η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στο τέλος της, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια ουσιαστική συμφωνία για την παράτασή της.

Το διπλωματικό θρίλερ και η απουσία της Τεχεράνης

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, το κλίμα στο Λευκό Οίκο είναι βαρύ, με συνεχείς συσκέψεις να λαμβάνουν χώρα σήμερα για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η προγραμματισμένη αναχώρηση του JD Vance για το Πακιστάν πήρε αναβολή, γεγονός που μαρτυρά την κρισιμότητα των ωρών. Επιπρόσθετα, η στάση του Ιράν προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην αμερικανική πλευρά, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει καν επιβεβαιώσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν παρασάγγας, κάνοντας πολλούς αναλυτές να αμφιβάλλουν για το αν υπάρχει έστω και ελάχιστο κοινό έδαφος.

Η στρατιωτική ετοιμότητα στο προσκήνιο

Η δήλωση πως "όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι" δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική φράση, αλλά μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν οριστικά. Το γεγονός ότι ο JD Vance παραμένει στην Ουάσιγκτον συνδέεται άμεσα με την ανάγκη συντονισμού των κινήσεων σε ανώτατο επίπεδο. Οι ΗΠΑ δείχνουν να προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο, την ίδια ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, περιμένοντας να δει αν η διπλωματία θα καταφέρει να επικρατήσει των όπλων την ύστατη στιγμή.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης η λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με το Πακιστάν


Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:50, ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων χωρών.

«Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 (Ζώνη ώρας Ειρηνικού) στις 22 Απριλίου», δήλωσε ο Αταουάχ Ταράρ με ανάρτηση στο Χ.

Όπως είπε, είναι «κρίσιμο» για το Ιράν να αποφασίσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Λίγο νωρίτερα, ο Ταράρ τόνισε ότι το Πακιστάν εξακολουθεί να αναμένει μια επίσημη απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής αντιπροσωπείας για συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Η εκεχειρία είχε προγραμματιστεί να λήξει την Τρίτη το βράδυ, αν και σε δηλώσεις του στο Bloomberg ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα λήξει μια μέρα αργότερα, την Τετάρτη το βράδυ ώρα Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν σε μία πολύ καλή συμφωνία. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τελευταία ενημέρωση: 19:20

Σχόλια
