IAEA: Θετική η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – «Απαραίτητη η εποπτεία»
Ο Γκρόσι τονίζει ότι χωρίς τον οργανισμό, μια συμφωνία θα είναι «ψευδαίσθηση».
Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, χαιρέτισε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για μια «σύνθετη διαδικασία» που χρειάζεται χρόνο.
Όπως δήλωσε, είναι σημαντικό να υπάρξει συνέχεια στις διπλωματικές προσπάθειες, ώστε να δοθεί «μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη».
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρχής τον ρόλο της IAEA, ώστε να διασφαλίζεται η εποπτεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα πρόκειται για μια ψευδαίσθηση συμφωνίας».
