Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

Η Νορβηγία έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την επόμενη δεκαετία. Η σκανδιναβική χώρα κατασκευάζει το έργο Rogfast, έναν υποθαλάσσιο αυτοκινητόδρομο που υπόσχεται να βελτιώσει το περίπλοκο οδικό δίκτυο της δυτικής ακτής της. Όταν ολοκληρωθεί το 2033, θα γίνει η μεγαλύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο, με μήκος 26,7 χιλιόμετρα και βάθος 392 μέτρα.

