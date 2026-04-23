Η Αίγυπτος θέλει να αντλεί 10.000.000 κυβικά νερού ημερησίως από τον Νείλο
Το project Jirian συνδυάζει αστική ανάπτυξη και αγροτική παραγωγή στην έρημο.
Η Αίγυπτος επιχειρεί ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια αξιοποίησης φυσικών πόρων των τελευταίων ετών, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες νερού από τον Νείλο στην έρημο, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πόλης και την επέκταση της γεωργικής παραγωγής.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το project Jirian, δυτικά του Καΐρου, που συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πρόγραμμα New Delta. Το σχέδιο προβλέπει την άντληση περίπου 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, τα οποία θα διοχετεύονται μέσω υποδομών σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
