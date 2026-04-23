Βερολίνο: Διαδηλωτής έριξε κόκκινη ουσία πάνω στον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί

Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, χαιρετά τους υποστηρικτές του, αφού δέχτηκε επίθεση με κόκκινο ουσία έπειτα από συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Κάποιου είδους κόκκινης ουσίας έριξε ένας διαδηλωτής πάνω στον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, την Πέμπτη, καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε στο Βερολίνο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Ο Παχλαβί φάνηκε να μην ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την πράξη, καθώς στη συνέχεια χαιρέτησε τους υποστηρικτές του και επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Δείτε βίντεο:

Reza Pahlavi wurde vor der Bundespressekonferenz soeben von einem Aktivisten mit Farbe attackiert pic.twitter.com/m9eWmmEqgb — Tilo Jung (@TiloJung) April 23, 2026

Επέκρινε την εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, ο Ρεζά Παχλάβι, επέκρινε την εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η στάση της ιρανικής κυβέρνησης θα αλλάξει και ότι «η Ουάσινγκτον θα έχει να κάνει με ανθρώπους που ξαφνικά θα γίνουν ρεαλιστές».

«Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε ο Παχλάβι. «Δεν λέω ότι δεν πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά πιστεύω ότι έχουν δοθεί ήδη αρκετές ευκαιρίες».

Ο Παχλάβι έχει προσπαθήσει να επιτρέψει στην εξουσία του Ιράν σε περίπτωση πτώσης της σιιτικής θεοκρατίας και έχει υποστηρίξει την αμερικανο-ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, ο Παχλαβί κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν τον ιρανικό λαό που αγωνίζεται για τη δημοκρατία. Όπως υποστήριξε, 19 πολιτικοί κρατούμενοι εκτελέστηκαν από τις ιρανικές αρχές τις τελευταίες δύο εβδομάδες και άλλοι 20 άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

«Θα κάνει κάτι ο ελεύθερος κόσμος ή θα παρακολουθεί τη σφαγή σιωπηλά;», αναρωτήθηκε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί βρίσκεται σε εξορία εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Ο πατέρας του, ο Σάχ του Ιράν, ήταν τόσο μισητός που εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το 1979, αναγκάζοντάς τον να παραιτηθεί από την εξουσία. Παρ' όλα αυτά, ο Παχλαβί προσπαθεί να αναδειχθεί ως παράγοντας στο μέλλον της χώρας του.