CENTCOM: Αμερικανικό αντιτορπιλικό αναχαίτισε ιρανικό πλοίο εν πλω προς το ιρανικό λιμάνι

Στις 24 Απριλίου, το αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USS Rafael Peralta απέτρεψε μια προσπάθεια ενός πλοίου με ιρανική σημαία να εισέλθει σε ένα από τα λιμάνια του Ιράν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το αμερικανικό πολεμικό πλοίο έκανε ελιγμούς κοντά στο σκάφος για να επιβάλει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιορισμούς στην περιοχή.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade on Iranian ports against an Iranian-flagged ship attempting to sail to a port in Iran, April 24. pic.twitter.com/XsGg65nXt2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 25, 2026

Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι σκοπός της επιχείρησης ήταν να αρνηθεί άμεσα την πρόσβαση του σκάφους στον ιρανικό προορισμό.

Το στρατιωτικό τμήμα τόνισε ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος των μέτρων για τον έλεγχο των θαλάσσιων επικοινωνιών και τη συμμόρφωση με τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.