Axios: Το Ιράν τοποθετεί νέες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ αποκαλύπτουν οι αμερικανικές πληροφορίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος, οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν ιρανικές επιχειρήσεις ναρκοθέτησης και τις παρακολουθούν στενά.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τον αριθμό των νέων ναρκών που έχουν αναπτυχθεί, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το πόσες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι λιγότερες από 100 νάρκες είχαν τοποθετηθεί από το Ιράν.

Είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν τοποθετεί νάρκες στη στρατηγική πλωτή οδό. Δεν είναι γνωστό εάν οι νάρκες από τον πρώτο γύρο έχουν βρεθεί και καθαριστεί ακόμη. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έχουν καταστρέψει περισσότερο από το 90% των μεγάλων πλοίων ναρκοθέτησης του Ιράν, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερις νάρκες για τη ρίψη τους στο Ορμούζ. Αυτά τα σκάφη μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με εκτοξευτές πυραύλων και τοποθετημένα πολυβόλα για να στοχεύουν μεγάλα δεξαμενόπλοια.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποιεί υποβρύχια drones στα Στενά του Ορμούζ για να καθαρίσει τις νάρκες.