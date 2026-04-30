Βενεζουέλα: Έφτασε η πρώτη πτήση από τις ΗΠΑ μετά το 2019

Η πτήση AA3599 της American Airlines, η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας τα τελευταία επτά χρόνια, δέχεται χαιρετισμό με νερό από πυροσβεστικά κανόνια καθώς απομακρύνεται από την πύλη, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας τα τελευταία επτά χρόνια προσγειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, κοντά στο Καράκας. Είχε αναχωρήσει το πρωί από το Μαϊάμι σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο στην προσέγγιση των δύο χωρών μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης όπως και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πτήση 3599 της εταιρίας Envoy Air, θυγατρικής της American Airlines, που αναχώρησε με μικρή καθυστέρηση, στις 10:26 τοπική ώρα (17:26 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Embraer 175 φέρει το λογότυπο "250" στα χρώματα του μπλε, του λευκού και του κόκκινου με αφορμή την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, η πτήση διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Η προσγείωσή του στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας θα σηματοδοτήσει το τέλος της απομόνωσης της χώρας από τις ΗΠΑ αλλά και την επανένταξη της χώρας της Καραϊβικής στην παγκόσμια αεροπορική σκηνή μετά τον εξοστρακισμό της στα τέλη του 2025.

Η American Airlines είναι η πρώτη αμερικανική αεροπορική εταιρία που έλαβε άδεια να επαναλάβει τις πτήσεις της προς τη Βενεζουέλα.

Μετά τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο, η Ουάσινγκτον και η προσωρινή κυβέρνηση της Ντέλσι Ροδρίγκες συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις, που διακόπηκαν το 2019, και προσπαθούν να εξομαλύνουν σιγά σιγά τους δεσμούς τους σε όλους τους τομείς.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας ξανάρχισε τη λειτουργία της στα τέλη Μαρτίου, ενώ αναμένεται η επαναλειτουργία της πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαλαρώνει σταδιακά τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, η οποία από την πλευρά της υιοθέτησε νέους νόμους για τους υδρογονάνθρακες και τον μεταλλευτικό τομέα, ανοίγοντας τους τομείς αυτούς στον ιδιωτικό τομέα σε μια χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο Μαδούρο απήχθη στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας μαζί με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης του αμερικανικού στρατού. Διώκεται στις ΗΠΑ για τέσσερις κατηγορίες, μια εκ των οποίων είναι η ναρκοτρομοκατία. Ο ίδιος και η σύζυγός του παραμένουν έγκλειστοι σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

- Καθημερινή σύνδεση -

Το αεροσκάφος της Envoy Air θα εκτελεί καθημερινά πτήσεις από και προς τη Φλόριντα όπου ζει μεγάλη διασπορά της Βενεζουέλας (περίπου 250.000 άνθρωποι). Η εταιρία της Βενεζουέλας Laser Airlines θα εκτελεί την ίδια σύνδεση από την 1η Μαΐου.

Μια δεύτερη καθημερινή πτήση θα πραγματοποιεί την αεροπορική σύνδεση Μαϊάμι - Καράκας από την 21η Μαΐου, σύμφωνα με την εταιρία.

Ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα, χώρα που κατατάσσεται στο επίπεδο 3 μιας τετράβαθμης κλίμακας, "λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την εγκληματικότητα, τις απαγωγές, την τρομοκρατία και την ανεπάρκεια των υποδομών υγείας", σύμφωνα με την τελευταία ταξιδιωτική του οδηγία που έχει ημερομηνία 19 Μαρτίου.

Η Envoy Air είχε καταθέσει στις 13 Φεβρουαρίου αίτημα για να επαναληφθούν οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Μαϊάμι και Καράκας, το οποίο ενέκρινε η αμερικανική κυβέρνηση τον Μάρτιο.

H άδεια αυτή, που προβλέπει επίσης τη σύνδεση με την πόλη Μαρακαΐμπο, έχει διάρκεια δύο ετών.

Η American Airlines, που έχει την έδρα της στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, είχε αρχίσει τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα το 1987, επιδιώκοντας να είναι η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρία που έχει αεροπορικές συνδέσεις με τη χώρα αυτή. Οι πτήσεις διακόπηκαν το 2019.

