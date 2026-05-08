Τριήμερη κατάπαυση πυρός Ρωσίας - Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ

Οι δύο χώρες θα προχωρήσουν σε αμοιβαία ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων η κάθε μία - Δεκτό το αίτημα Τραμπ για εκεχειρία από Πούτιν και Ζελένσκι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε μια τριήμερη εκεχειρία που ξεκινά αύριο Σάββατο 9 Μαΐου και αμοιβαία ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ελπίζει ότι η εκεχειρία το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα είναι «η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρύ, αιματηρού και σκληρού πολέμου».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα ισχύσει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συναίνεση του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» γράφει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει προηγουμένως μονομερή διήμερη κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Σάββατο 9 Μαΐου.

Η Ουκρανία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε επίσης προσφέρει εκεχειρία, αλλά ότι η Μόσχα την αγνόησε.

