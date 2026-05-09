Ανατριχιαστικές εικόνες στον Μαραθώνιο της Γάζας: Έτρεξαν με πατερίτσες χτυπημένοι του πολέμου

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί στα διεθνή δίκτυα είναι συγκλονιστικές. Άτομα με αναπηρία λόγω χτυπημάτων του πολέμου να τρέχουν με προφανή τον συμβολισμό

Μάνος Χατζηγιάννης

Παλαιστίνιοι αλλά και δρομείς από άλλες χώρες έτρεξαν στο κέντρο της Γάζας για τη 10η διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου της Παλαιστίνης, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 1.900 συμμετέχοντες, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε μετά από διακοπή δύο ετών λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η 10η διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου της Παλαιστίνης ξεκίνησε την Παρασκευή στην πόλη της Βηθλεέμ, παράλληλα με έναν αγώνα στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από μια διετή παύση λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.
Ο πλήρης μαραθώνιος των 42,195 χιλιομέτρων ξεκίνησε στις 6 π.μ. τοπική ώρα.

Παλαιστίνιοι και δρομείς από άλλες χώρες συγκεντρώθηκαν έξω από την Εκκλησία της Γεννήσεως στο κέντρο της Βηθλεέμ, το σημείο εκκίνησης του αγώνα.

Η συντονίστρια του μαραθωνίου, Itidal Abdul Ghani, δήλωσε στο τουρκικό Anadolu ότι η φετινή διοργάνωση προτρέπει στην «ενότητα της πατρίδας».
Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου ένας ξεχωριστός αγώνας 5 χιλιομέτρων πραγματοποιήθηκε επίσης στο κέντρο της Γάζας, από τη γέφυρα Wadi Gaza προς τα βόρεια.


Οι διοργανωτές πραγματοποίησαν επίσης έναν εικονικό μαραθώνιο σε διάφορες χώρες μεταξύ 17 και 21 Απριλίου, με περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες από 88 χώρες.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε τους 13.000, συμπεριλαμβανομένων 2.523 δρομέων στη Γάζα και περίπου 1.000 ξένων συμμετεχόντων από 75 χώρες, δήλωσε η Γκάνι.

