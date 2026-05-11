Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Ρωσία χαμένους θησαυρούς των Κοζάκων

Μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη κοντά στο Ροστόφ-να-Ντον έφερε στο φως έναν αιώνιο μύθο για κρυμμένους θησαυρούς από τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Αρχαιολόγοι, υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Εταιρείας «Heritage», ανέσυραν πρόσφατα έναν σημαντικό θησαυρό με πολύτιμα αντικείμενα της εποχής των Κοζάκων, επιβεβαιώνοντας τις μακροχρόνιες φήμες για θαμμένους πλούτους από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η ανασκαφή, που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Σταροτσερκάσκια, αποκάλυψε μια σειρά από πολύτιμα αντικείμενα, ρίχνοντας νέο φως στη ζωή των Κοζάκων του Ντον κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συγκρούσεων και αναταραχών.

Ένας αρχαίος θρύλος επιβεβαιώθηκε

Η ανασκαφή στη Σταροτσερκάσκια ξεκίνησε όταν ένας κάτοικος της περιοχής, ενθουσιασμένος από ιστορίες, κάλεσε αρχαιολόγους να εξερευνήσουν μέρος της γης του.

Σύμφωνα με τον μύθο, μια Κοζάκα ονόματι Martynova είχε κρύψει οικογενειακούς θησαυρούς σε ένα βαθύ πηγάδι για να τους προστατεύσει από τις προελαύνουσες δυνάμεις των Μπολσεβίκων κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου το 1920.

Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα πηγάδι βάθους περίπου πέντε μέτρων και στο εσωτερικό του, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια εντυπωσιακή συλλογή αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεταλλικών επιτραπέζιων σκευών: τρεις χάλκινες λεκάνες, μία χάλκινη λεκάνη και ένα ασημένιο μπολ.

Ο Roman Yolkin, επικεφαλής της Αρχαιολογικής Εταιρείας Κληρονομιάς, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το εύρημα, εκτιμώντας την αξία του, πέρα από ιστορική, κοντά στο μισό εκατομμύριο ρούβλια» (περίπου 5.700 ευρώ)

Εκτός από τα μεταλλικά επιτραπέζια σκεύη, η ανασκαφή απέδωσε 34 μικρότερα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων παλαιών νομισμάτων, θρησκευτικών αντικειμένων και οικιακών αντικειμένων που αποκαλύπτουν πολλά για τη ζωή στην περιοχή του Ντον στις αρχές του 18ου αιώνα. Μεταξύ των αντικειμένων ήταν ένα denga και ένα νόμισμα μισού kopek, που κόπηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας της αυτοκράτειρας Άννας Ιωάννοβνα.

Αυτά τα νομίσματα προσφέρουν ένα παράθυρο στις νομισματικές πρακτικές της εποχής, παρέχοντας ανεκτίμητες γνώσεις για το οικονομικό τοπίο της περιόδου. Η ανακάλυψη δύο σταυρών των Παλαιών Πιστών προσθέτει περαιτέρω στον πολιτιστικό πλούτο του ευρήματος, συνδέοντας τα αντικείμενα με τη θρησκευτική ιστορία της περιοχής.

Starocherkasskaya: Η καρδιά της ιστορίας των Κοζάκων του Δον

Η Starocherkasskaya, κάποτε πρωτεύουσα των Κοζάκων του Ντον, είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς στην περιοχή του Ροστόφ και αποτελεί εδώ και καιρό επίκεντρο αρχαιολογικής μελέτης. Η πόλη έχει βαθιά ιστορική σημασία ως το κέντρο της κοινότητας των Κοζάκων και το πλούσιο παρελθόν της έχει τραβήξει την προσοχή ερευνητών και αρχαιολόγων εδώ και χρόνια. Ο κεντρικός ρόλος της περιοχής κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου, σε συνδυασμό με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, την καθιστούν προνομιακή τοποθεσία για αρχαιολογικές ανασκαφές.

Ο Ρωσικός Εμφύλιος Πόλεμος, που μαινόταν από το 1917 έως το 1923, είχε βαθύ αντίκτυπο στις οικογένειες σε όλη τη Ρωσία, ειδικά στις νότιες περιοχές όπως το Ντον. Με την άφιξη των μπολσεβίκικων δυνάμεων, πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να κρύψουν τα τιμαλφή τους για να τις προστατεύσουν από λεηλασίες ή καταστροφές. Αυτό οδήγησε στην ταφή χρημάτων, κοσμημάτων και οικιακών ειδών σε διάφορες τοποθεσίες, μερικά από τα οποία δεν ανακτήθηκαν ποτέ.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη Starocherkasskaya αποτελούν απόδειξη των απεγνωσμένων μέτρων που έλαβαν οι άνθρωποι για να προστατεύσουν τα υπάρχοντά τους κατά τη διάρκεια εκείνης της χαοτικής περιόδου.