Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του

Ένας μεγιστάνας του private equity, που βρισκόταν πίσω από γνωστές αλυσίδες όπως η Majestic Wine και η Poundstretcher, βρέθηκε νεκρός στην πολυτελή κατοικία που νοίκιαζε στο Λονδίνο, έπειτα από έναν «άγριο καβγά» με τη σύζυγό του για αεροπορικά εισιτήρια.

Ο πολυεκατομμυριούχος Τζόσουα Πακ εντοπίστηκε από καθαρίστριες σε ένα κλειδωμένο υπνοδωμάτιο στον τελευταίο όροφο της έπαυλης στο Σεντ Τζονς Γουντ, έχοντας μια θηλιά γύρω από τον λαιμό του.

Ο 51χρονος επιχειρηματίας, του οποίου η επενδυτική εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 50 δισ. δολαρίων (37 δισ. λιρών), βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του Ζακλίν —την παιδική του αγάπη και σύντροφο επί 28 χρόνια— στη διαδικασία μετακόμισης από τις ΗΠΑ στη Βρετανία, καθώς αναλάμβανε την ευρωπαϊκή επέκταση του ομίλου.

Η Ζακλίν Πακ κατέθεσε στην έρευνα για τον θάνατό του πως ο σύζυγός της υπέφερε από jet lag και έντονο εργασιακό στρες.

Το δικαστήριο άκουσε ότι το ζευγάρι διέμενε προσωρινά στην πολυτελή κατοικία, λίγα μέτρα από το Primrose Hill, ενώ οργάνωνε τη μόνιμη εγκατάστασή του στο Λονδίνο.

Ο Πακ, συνδιευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού κολοσσού Fortress —που ελέγχει τις Majestic Wine, Poundstretcher, Punch Pubs και την αλυσίδα κινηματογράφων Curzon— ετοιμαζόταν να ηγηθεί της μεγάλης επέκτασης της εταιρείας στην Ευρώπη, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα διπλασίαζε την αξία της στα 100 δισ. δολάρια.

Η σύζυγός του είπε ότι το προηγούμενο βράδυ είχαν έναν έντονο καβγά, αφού «έπιναν κατά διαστήματα όλη μέρα».

«Ήμασταν μαζί από το σχολείο», ανέφερε στην κατάθεσή της. «Ο Τζος ήταν βαθιά θρησκευόμενος καθολικός και δούλευε ασταμάτητα για να στηρίξει εμένα και τα παιδιά μας, που ήταν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του. Όμως υπήρχαν εντάσεις, όπως σε κάθε μακροχρόνιο γάμο».

Η ίδια περιέγραψε τον σύζυγό της ως παρορμητικό, λέγοντας πως στο παρελθόν είχε πέσει «θεατρικά» από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ελβετία μέσα στο χιόνι, ύστερα από καβγά τους.

Αναφερόμενη στα γεγονότα πριν από τον θάνατό του στις 29 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, είπε:

«Είχαμε μόλις μετακομίσει στο Λονδίνο από τις ΗΠΑ. Και οι δύο ήμασταν απίστευτα πιεσμένοι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα με το σπίτι και τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά.

Ο Τζος ήταν ενθουσιασμένος με το νέο του επαγγελματικό πρότζεκτ. Δεν ήξερα λεπτομέρειες, αλλά ήξερα ότι ήταν πολύ σημαντικό».

Όπως είπε, την προηγούμενη μέρα του θανάτου του είχαν πιει αλκοόλ και ένας καβγάς ξέσπασε εξαιτίας αεροπορικών εισιτηρίων.

Ο Πακ επρόκειτο να επιστρέψει στο Ντάλας την Τρίτη, αλλά αποφάσισε να αλλάξει την πτήση του για τη Δευτέρα ώστε να ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του.

«Καθώς περπατούσαμε προς το σπίτι, η προσωπική βοηθός του Τζος έστειλε μήνυμα ότι υπήρχε πρόβλημα με την κράτηση. Τσακωθήκαμε έντονα», κατέθεσε η Ζακλίν Πακ.

«Γυρίσαμε σπίτι και πήγα στο μπάνιο για να ηρεμήσω. Έβγαλα το μακιγιάζ μου.

Όταν βγήκα, είδα τον Τζος ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Το ένα του μάτι ήταν πολύ πιο σκοτεινό από το άλλο. Δεν έμοιαζε με τον εαυτό του.

Ξαναμαλώσαμε. Αρχίσαμε να ουρλιάζουμε ο ένας στον άλλο. Ο Τζος πέταξε το κινητό μου στην άλλη άκρη του δωματίου και άρχισε να χτυπά τον εαυτό του με αυτό.

Πήγε στη ντουλάπα και έβγαλε ένα μαχαίρι. “Κάρφωσέ το πάνω μου”, είπε.

Και οι δύο είπαμε ότι θα αυτοκτονούσαμε. Το είχαμε ξαναπεί στο παρελθόν. Εγώ ποτέ δεν το εννοούσα και σίγουρα δεν πίστευα ότι το εννοούσε ούτε ο Τζος».

Η ίδια είπε ότι κοιμήθηκε σε άλλο δωμάτιο για να ηρεμήσει.

«Δεν ανησυχούσα για τον Τζος. Είχαμε ξανατσακωθεί. Του έστειλα μήνυμα. Δεν απάντησε, αλλά αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο», πρόσθεσε.

Όταν ξύπνησε, δεν ήξερε αν ο σύζυγός της βρισκόταν ακόμη στο σπίτι.

Του τηλεφώνησε, αλλά δεν απάντησε.

Ωστόσο, η προσωπική βοηθός του την ενημέρωσε ότι είχε γίνει check-in για την πτήση προς το σπίτι τους στο Τέξας.

Η ίδια πρόσθεσε:

«Υπήρχε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο που ήταν κλειδωμένο και κανείς δεν μπορούσε να μπει. Έλαβα μήνυμα από την βοηθό του Τζος ότι είχε γίνει check-in στην πτήση του.

Αργότερα έμαθα ότι αυτό είχε γίνει αυτόματα από την αεροπορική εταιρεία, αλλά εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να πάω κατευθείαν στο αεροδρόμιο.

Άφησα μήνυμα στην ομαδική συνομιλία με τον οδηγό, τις καθαρίστριες και το υπόλοιπο προσωπικό και τους ζήτησα να μπουν στο κλειδωμένο δωμάτιο. Τους είπα να σπάσουν την πόρτα αν χρειαζόταν.

Στο lounge του αεροδρομίου, με πήρε τηλέφωνο η καθαρίστρια. Τη ρώτησα αν ο Τζος ήταν νεκρός και μου είπε “ναι”.

Κατέρρευσα. Ο Τζος ήταν ο καλύτερός μου φίλος και δεν πιστεύω ότι θα ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του».

Σε καταθέσεις που διαβάστηκαν στο δικαστήριο, οι καθαρίστριες ανέφεραν ότι άκουγαν το ζευγάρι «να καβγαδίζει όλη νύχτα» και να «ουρλιάζει και να βρίζει» μέχρι αργά την προηγούμενη ημέρα.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι το τελευταίο μήνυμα στο κινητό του Πακ εστάλη τα μεσάνυχτα και αφορούσε την ώρα παραλαβής του για το αεροδρόμιο το επόμενο πρωί.

Το προσωπικό του σπιτιού προσπάθησε να ανοίξει το κλειδωμένο δωμάτιο το απόγευμα της Δευτέρας.

Η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα και δεν υπήρχε δεύτερο κλειδί.

Κλήθηκε κλειδαράς, αλλά δεν κατάφερε να ανοίξει την πόρτα.

Τελικά, περίπου στις 3 το μεσημέρι, μπήκαν στο δωμάτιο μέσω ενός ανοίγματος από γειτονικό μπάνιο.

Εκεί βρήκαν τον Πακ νεκρό με μια θηλιά γύρω από τον λαιμό του.

Ο ντετέκτιβ Γκράχαμ Άλτζερ, που ανέλαβε την υπόθεση, είπε στην ιατροδικαστή Φιόνα Γουίλκοξ ότι η αστυνομία δεν βρήκε «κανένα στοιχείο εμπλοκής τρίτου προσώπου», ούτε αποδείξεις ότι ο επιχειρηματίας σχεδιαζε τον θάνατό του.

Καταθέσεις που διαβάστηκαν στο δικαστήριο περιέγραφαν επίσης πώς η οικιακή βοηθός, ο οδηγός και η προσωπική βοηθός έσπευσαν να εμποδίσουν τη σύζυγό του να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να τη φέρουν πίσω στο σπίτι.

Ο Τζόσουα Πακ γεννήθηκε στη Χονολουλού της Χαβάης το 1972 και ζούσε στο Τέξας.

Γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγό του από τα σχολικά τους χρόνια. Εκείνος ήταν αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και εκείνη cheerleader.

Αργότερα φοίτησε στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και παρέμεινε υποστηρικτής φιλανθρωπικών οργανώσεων για βετεράνους σε όλη του τη ζωή.

Περιγράφηκε ως στοργικός πατέρας τεσσάρων παιδιών, αρχηγός προσκοπικής κατασκήνωσης, λάτρης του snowboard και των ταξιδιών. Είχε μάλιστα δώσει στην οικογένειά του το παρατσούκλι «The Six Pack».

Ως συνδιευθύνων σύμβουλος της Fortress μαζί με τον Ντρου ΜακΝάιτ, ο Πακ είχε επιβλέψει και την επέκταση της εταιρείας στο Ντουμπάι.

Επρόκειτο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη της Fortress.

Η καθηγήτρια Γουίλκοξ, στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Δυτικού Λονδίνου, κατέληξε σε πόρισμα «θανάτου από ατύχημα».

Όπως είπε στο δικαστήριο, ήταν πεπεισμένη ότι ο «εξαιρετικά ταλαντούχος» επιχειρηματίας προκάλεσε ο ίδιος τον θάνατό του, ωστόσο δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πρόθεσης ώστε να χαρακτηριστεί επίσημα ως αυτοκτονία.