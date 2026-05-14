Ένα δόντι αποκαλύπτει την παλαιότερη σεξουαλική επαφή μεταξύ των ανθρώπινων ειδών

Η αναπαράσταση του «αγοριού της Τουρκάνα», ενός Homo erectus ηλικίας 1.600.000 ετών, εκτίθεται στο Μουσείο Νεάντερταλ στο Μέτμαν της Γερμανίας, το οποίο βρίσκεται στον τόπο της πρώτης ανακάλυψης Νεάντερταλ. (2019)

Μία απάντηση σε ένα μυστήριο που αφορά στην προέλευση, αλλά και στη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους φαίνεται πως δίνουν Κινέζοι επιστήμονες, καθώς αποκτούν την πρώτη μοριακή απόδειξη διασταύρωσης μεταξύ του προγόνου μας «Homo erectus» και των Ντενίσοβαν, συγγενών των Νεάντερταλ.

Στο DNA ορισμένων ανθρώπινων ειδών, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, του Homo sapiens , υπήρχαν «υπερ-αρχαϊκοί» δείκτες, απομεινάρια παλαιότερων, άγνωστων ειδών με τα οποία είχαμε διασταυρωθεί και είχαμε παράγει απογόνους. Μη μπορώντας να προσδιορίσουν ποιοι ήταν αυτοί οι γονιδιωματικοί εισβολείς, ορισμένοι επιστήμονες τους ονόμασαν πληθυσμούς-φαντάσματα .

Αυτή την Τετάρτη δημοσιεύονται στο Nature, τα πρώτα μοριακά στοιχεία διασταύρωσης μεταξύ ανθρώπινων ειδών. Αυτό υπονοεί ότι, αν και κάθε γνωστό ανθρώπινο είδος αποτελεί μια μοναδική προσαρμογή στο περιβάλλον του, δεν έχουμε χάσει την ικανότητα να αναπαράγουμε και να διασταυρωνόμαστε, ίσως ακόμη και να δημιουργούμε μια άλλη ομάδα ή είδος καλύτερα ενσωματωμένο στο περιβάλλον του.

Επιστήμονες στην Κίνα ανέλυσαν τις πρωτεΐνες του σμάλτου έξι απολιθωμάτων που χρονολογούνται περίπου 400.000 χρόνια πριν - πέντε άνδρες και μία γυναίκα - που βρέθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Κατάφεραν να εντοπίσουν δύο πρωτεΐνες, και μία από αυτές, η παραλλαγή M273V της οδοντικής πρωτεΐνης αμοιβαιοβλαστίνης, είναι το κλειδί. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η πρωτεΐνη υπάρχει σε όλα τα αναλυθέντα απολιθώματα, τα οποία ανήκαν στον πρόγονό μας, τον Homo erectus. Αυτή η ένωση είχε επίσης βρεθεί προηγουμένως στα δόντια άλλων ανθρώπων, των Ντενίσοβαν, στενών συγγενών των Νεάντερταλ, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι ο πλησιέστερος άνθρωπος συγγενής με τον δικό μας.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι κάποια στιγμή πριν από περίπου 400.000 χρόνια, ο Homo erectus, του οποίου η προέλευση βρίσκεται στην Αφρική, και οι Denisovans, μια ανθρώπινη προσαρμογή τυπική της Ευρασίας, συναντήθηκαν, έκαναν σεξ και απέκτησαν γόνιμους απογόνους. Είναι η παλαιότερη γνωστή περίπτωση ανθρώπινης διασταύρωσης και η πρώτη που αφορά τον Homo erectus , ένα ανθρώπινο είδος που αγνοούνταν άδικα μέχρι πολύ πρόσφατα.

Ο Homo erectus ήταν ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε όρθιος, με τρόπο πολύ παρόμοιο με τον δικό μας. Εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από περίπου δύο εκατομμύρια χρόνια, αλλά ο ήδη αρκετά μεγάλος εγκέφαλός του, η ικανότητά του να κατασκευάζει εργαλεία και αυτά τα δύο ευκίνητα πόδια του επέτρεψαν να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που εγκατέλειψε την αφρικανική ήπειρο.

Ο Erectus εξαπλώθηκε στην Ασία και την Ωκεανία και εκεί, σε ορισμένα μέρη, επέζησε μέχρι πριν από μόλις 100.000 χρόνια, καθιστώντας τον, το μακροβιότερο ανθρώπινο είδος — ο Homo sapiens, συγκριτικά, υπάρχει μόνο για περίπου 200.000 χρόνια.

Παρόλο που γνωρίζαμε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι κατάγονται από τον Homo erectus και ότι αυτό το είδος ήταν ο κύριος υποψήφιος για την ευθύνη για αυτές τις «υπερ-αρχαϊκές παρεμβολές» στο γονιδίωμα, αυτή είναι η πρώτη αδιάσειστη απόδειξη γι' αυτό.

Τα νέα στοιχεία προσθέτουν σε αυτό που ήταν ήδη γνωστό: ότι ο Homo sapiens διασταυρώθηκε με τους Νεάντερταλ, οι οποίοι μας άφησαν έως και το 4% του γονιδιώματός τους και ότι διασταυρώθηκαν με τους Ντενίσοβαν.

'Homo erectus' y denisovanos: proteínas fósiles halladas en China reescriben una parte de la evolución humana.

Ο Homo sapiens έκανε το ίδιο, γεγονός που έχει αφήσει το DNA των Ντενίσοβαν σε ορισμένους σύγχρονους ανθρώπινους πληθυσμούς με ανεκτίμητα δώρα, όπως τα γονίδια που μας επιτρέπουν να ζούμε σε μερικές από τις υψηλότερες περιοχές του πλανήτη, όπως τα Ιμαλάια.

Με τη σειρά τους, οι Νεάντερταλ μεταβίβασαν παραλλαγές που μας βοήθησαν να αντέξουμε το κρύο, βελτίωσαν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας έδωσαν προδιάθεση για ορισμένες ψυχικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης.

Η νέα μελέτη αποκαλύπτει επίσης μια δεύτερη οδοντική πρωτεΐνη που φαίνεται να είναι μοναδική στον Homo erectus, έναν νέο γενετικό δείκτη για την ταυτοποίηση αυτού του είδους. Μετά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία των Νεάντερταλ ως επίκεντρο της έρευνας για την ανθρώπινη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, ο Homo erectus θα μπορούσε να γίνει το νέο επίκεντρο στην αναζήτηση της προέλευσής μας.

Αυτή είναι η άποψη του παλαιοανθρωπολόγου Αντόνιο Ρόσας , ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, αλλά τονίζει την αξία της.

«Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει αυτό που ήδη υποψιαζόμασταν, αλλά για πρώτη φορά με μοριακά δεδομένα. «Η εργασία μας δείχνει δύο πρωτεΐνες αδαμαντίνης. Μία αποκλειστικά για τον Homo erectus και μία άλλη κοινή με τους Denisovans, ειδικά τους μεταγενέστερους. Απόδειξη υβριδισμού.

Αργότερα, οι Denisovans διασταυρώθηκαν με τον Homo sapiens και γι' αυτό ορισμένοι σημερινοί άνθρωποι, οι Φιλιππινέζοι, έχουν DNA Homo erectus.

Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Αφρική που φέρουν υπερ-αρχαϊκό DNA που θα έπρεπε να προέρχεται από τον Homo erectus και το οποίο πιθανότατα θα εμφανιστεί», τονίζει ο ερευνητής του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC).

Ο Ρόσας τονίζει τη σημασία αυτού του είδους στην ανθρώπινη εξέλιξη. «Είναι το είδος με τη μακρύτερη ιστορία, το μακροβιότερο, και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρώσουμε περισσότερα δεδομένα. Πιθανότατα θα γίνει πιο σημαντικό τώρα από τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν χάρη στα νέα μοριακά δεδομένα», καταλήγει.