Σε ισόβια καταδικάστηκε η συγγραφέας παιδικού βιβλίου που δολοφόνησε τον σύζυγό της

Η 36χρονη ξέσπασε σε κλάματα όταν ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο αδελφός της προκειμένου να καταθέσει υπέρ της.

Σε ισόβια χωρίς την δυνατότητα αναστολής καταδικάστηκε μία μητέρα από τις ΗΠΑ η οποία δηλητηρίασε τον σύζυγό της και μετά έγραψε ένα παιδικό βιβλίο για να βοηθήσει τα παιδιά της να επεξεργαστούν το πένθος τους για το θάνατό του.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ένορκοι έγκριναν ότι η Κούρι Ρίτσινς από τη Γιούτα σκότωσε τον σύζυγό της το 2022, αφού τον δηλητηρίασε με φεντανύλη την οποία έριξε στο ποτό του.

Η 36χρονη είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων και είχε εκδώσει ασφαλιστήρια ζωής για τον σύζυγό της. Ταυτόχρονα οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δίκης, που κράτησε αρκετές εβδομάδες, αποκάλυψαν ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Κατά την έκδοση της ποινής την Τετάρτη – την ημέρα που ο Έρικ Ρίτσινς θα γινόταν 44 ετών – ο δικαστής Ρίτσαρντ Μράζι δήλωσε: «Ένα άτομο που έχει καταδικαστεί για τέτοια πράγματα είναι απλά πολύ επικίνδυνο για να αφεθεί ποτέ ελεύθερο».

Η μητέρα τριών παιδιών, η οποία δεν κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης της, μίλησε για περίπου 30 λεπτά την Τετάρτη, απευθυνόμενη κυρίως στα παιδιά της, σύμφωνα με το CBS News.

«Ξέρω ότι σήμερα δεν θέλετε να μου μιλήσετε και με μισείτε. Δεν πειράζει. Όταν θα είστε έτοιμοι, θα είμαι εδώ για εσάς», είπε προς τα παιδιά της η 36χρονη. Η Ρίτσινς κρίθηκε επίσης ένοχη για δόλια αίτηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων μετά το θάνατο του συζύγου της στο σπίτι τους, έξω από το χιονοδρομικό θέρετρο του Παρκ Σίτι. Οι εισαγγελείς ανέφεραν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι η ίδια πίστευε λανθασμένα ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του, αξίας άνω των 4 εκατ. δολαρίων.

Ανέφεραν επίσης ότι σχεδίαζε το μέλλον της με έναν άνδρα με τον οποίο είχε εξωσυζυγική σχέση. Επίσης κρίθηκε ένοχη για απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με ένα παλαιότερο περιστατικό, όταν δηλητηρίασε το σάντουιτς του συζύγου της.

Η Ρίτσινς συνελήφθη τον Μάρτιο του 2023, δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του εικονογραφημένου βιβλίου της με τίτλο «Are You With Me?» (Είσαι μαζί μου;), το οποίο, όπως είπε, είχε ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων και των τριών παιδιών της – να αντιμετωπίσουν τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου.

«Γράψαμε αυτό το βιβλίο και ελπίζουμε πραγματικά να προσφέρει κάποια παρηγοριά όχι μόνο, όπως είναι φυσικό, στην οικογένειά μας, αλλά και σε άλλες οικογένειες που βιώνουν το ίδιο», δήλωσε τότε σε ραδιοφωνικό σταθμό η 36χρονη, προτού συλληφθεί.

Μάλιστα αφιέρωσε τότε το βιβλίο στον σύζυγό της, αποκαλώντας τον ως «τον καταπληκτικό σύζυγό μου και έναν υπέροχο πατέρα».