Σε δημοπρασία χειρόγραφο 700 ετών για τον μυθικό βασιλιά Αρθούρο και το Ιερό Δισκοπότηρο

Η τιμή πώλησης αναμένεται ότι θα φτάσει στα 2,7 εκατ. δολάρια

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Σε δημοπρασία χειρόγραφο 700 ετών για τον μυθικό βασιλιά Αρθούρο και το Ιερό Δισκοπότηρο

Το χειρόγραφο για τον βασιλιά Αρθούρο και το Ιερό Δισκοπότηρο

Christie's
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο 700 ετών με ιστορίες του Βασιλιά Αρθούρου και του Ιερού Δισκοπότηρου θα δημοπρατηθεί τον Ιούλιο από τον οίκο Christie’s με εκτιμώμενη τιμή πώλησης έως 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
  • Το χειρόγραφο, γραμμένο στα παλαιά γαλλικά και διακοσμημένο με φύλλα χρυσού, περιέχει 126 εικονογραφήσεις που απεικονίζουν τον μύθο του Αρθούρου και του μάγου Μέρλιν.
  • Το έγγραφο δεν έχει ποτέ εκτεθεί στο κοινό ή μελετηθεί λεπτομερώς και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα και σπάνια χειρόγραφα του κύκλου του Λάνσελοτ και του Ιερού Δισκοπότηρου.
  • Το χειρόγραφο έχει μακρά ιστορία ιδιοκτητών, μεταξύ των οποίων ένας ιππότης του 15ου αιώνα και ένας βιομήχανος βραβευμένος για τις πράξεις του στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.
  • Η δημοπρασία αναμένεται να προσελκύσει τόσο θεσμικούς επενδυτές όσο και ιδιώτες συλλέκτες λόγω της σπανιότητας και της ιστορικής του αξίας.
Snapshot powered by AI

Ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που περιέχει μια πρώιμη εκδοχή των ιστοριών του Βασιλιά Αρθούρου και του μάγου Μέρλιν, το οποίο βρισκόταν στα χέρια ιδιωτών για περίπου 700 χρόνια, θα βγει στο σφυρί σε μια σπάνια δημοπρασία αυτό το καλοκαίρι.

Με εκτιμώμενη τιμή πώλησης έως και 2,7 εκατομμύρια δολάρια, το εικονογραφημένο χειρόγραφο, που χρονολογείται από τον 13ο ή 14ο αιώνα, είναι ένα από τα παλαιότερα έγγραφα που αφηγούνται τον μύθο του Βασιλιά Αρθούρου και την αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου.

Το «Ιερό Δισκοπότηρο του Κλερμόν-Τονέρ», που γράφτηκε μεταξύ του 1290 και του 1310, αποτελεί το κορυφαίο έκθεμα της επικείμενης δημοπρασίας «Πολύτιμα Βιβλία και Χειρόγραφα» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

Το βιβλίο περιέχει κείμενο στα παλαιά γαλλικά από μια σειρά γνωστή ως «κύκλος του Λάνσελοτ και του Ιερού Δισκοπότηρου» και η αξία του εκτιμάται μεταξύ 2 εκατομμυρίων δολαρίων και 2,7 εκατομμύρια δολαρίων.

Γραμμένο σε περγαμηνή και διακοσμημένο με φύλλα χρυσού, το χειρόγραφο περιλαμβάνει 126 «πλούσιες εικονογραφήσεις» του μύθου που έχει εμπνεύσει αμέτρητα βιβλία, ταινίες και ακαδημαϊκές συζητήσεις, σύμφωνα με τον Ευγένιο Ντοναντόνι, διευθυντή μεσαιωνικών και αναγεννησιακών χειρογράφων στον οίκο Christie’s.

xeirografo-3.jpg

Το χειρόγραφο για τον μυθικό βασιλιά και τον Μάγο Μέρλιν

Christie's

Μεταξύ των εικόνων υπάρχουν μερικές που απεικονίζουν τον μάγο Μέρλιν να παίρνει διάφορες μορφές και κάποιες από τις ιστορίες του Βασιλιά Αρθούρου και των ιπποτών του.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το χειρόγραφο δεν έχει εκτεθεί ποτέ στο κοινό ούτε έχει μελετηθεί λεπτομερώς.

Ο Ντοναντόνι δήλωσε στο CNN ότι πρόκειται για ένα «σχεδόν άγνωστο» χειρόγραφο, το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον όταν βγει προς πώληση. «Πρόκειται για ένα χειρόγραφο που ανακαλύφθηκε εκ νέου και αφορά ένα από τα σπουδαιότερα μεσαιωνικά ρομαντικά έργα: την ιστορία του Ιερού Δισκοπότηρου, του Μέρλιν, του νεαρού βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης, κείμενα θεμελιώδη για τον δυτικό πολιτισμό», είπε ο Ντοναντόνι, προσθέτοντας ότι υπάρχουν μόνο τρία τέτοια χειρόγραφα σε ιδιωτικές συλλογές και αυτό είναι το παλαιότερο.

«Ο οίκος δημοπρασιών διαθέτει λεπτομερή ιστορικό προέλευσης για το χειρόγραφο, το οποίο αποκαλύπτει μια μακρά σειρά προηγούμενων ιδιοκτητών», δήλωσε ο Ντοναντόνι. Πρόσθεσε ότι μεταξύ των προηγούμενων ιδιοκτητών συγκαταλέγονταν ένας ιππότης του 15ου αιώνα, ένας άνθρωπος που ασχολούνταν εμονικά με τον Μεσαίωνα και ένας βιομήχανος που είχε τιμηθεί με μετάλλια για τις «ηρωικές του πράξεις και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους».

«Αυτό το χειρόγραφο παρουσιάζει πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές: ιστορικές, ιστορικές της τέχνης, κειμενικές και πολιτισμικές. Υπάρχει το χριστιανικό στοιχείο – η αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου· το ιπποτικό στοιχείο: οι περιπέτειες, οι αναζητήσεις, οι μάχες», τόνισε ο Ντοναντόνι.

xeirografo-2.jpg

Σύμφωνα με τον Ντοναντόνι, η δημοπρασία αναμένεται να προσελκύσει πολλούς υποψήφιους αγοραστές. «Θα πρέπει να ενδιαφέρει τους θεσμικούς επενδυτές, καθώς πρόκειται για ένα σχεδόν άγνωστο χειρόγραφο ενός από τα σπουδαιότερα μεσαιωνικά ρομαντικά έργα, αλλά θα μπορούσε να προσελκύσει και ιδιώτες αγοραστές για τους ίδιους λόγους που κέρδισε την προτίμηση της μακράς σειράς ιδιοκτητών που το φρόντισαν με αγάπη τα τελευταία 700 χρόνια».

Πρόσθεσε: «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που είχα την ευκαιρία να εργαστώ πάνω σε ένα χειρόγραφο τέτοιας σπανιότητας και αξίας: οι ιστορίες είναι παγκόσμιες και έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν τόσο από ερευνητική άποψη όσο και για την ψυχαγωγία. Όπως προφητεύει ο ίδιος ο Μέρλιν στο κείμενο: “Και η ιστορία θα λέγεται για πάντα και θα ακούγεται με χαρά για όσο υπάρχει ο κόσμος”». Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο στις 8 Ιουλίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ