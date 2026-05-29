Σε δημοπρασία χειρόγραφο 700 ετών για τον μυθικό βασιλιά Αρθούρο και το Ιερό Δισκοπότηρο

Ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που περιέχει μια πρώιμη εκδοχή των ιστοριών του Βασιλιά Αρθούρου και του μάγου Μέρλιν, το οποίο βρισκόταν στα χέρια ιδιωτών για περίπου 700 χρόνια, θα βγει στο σφυρί σε μια σπάνια δημοπρασία αυτό το καλοκαίρι.

Με εκτιμώμενη τιμή πώλησης έως και 2,7 εκατομμύρια δολάρια, το εικονογραφημένο χειρόγραφο, που χρονολογείται από τον 13ο ή 14ο αιώνα, είναι ένα από τα παλαιότερα έγγραφα που αφηγούνται τον μύθο του Βασιλιά Αρθούρου και την αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου.

Το «Ιερό Δισκοπότηρο του Κλερμόν-Τονέρ», που γράφτηκε μεταξύ του 1290 και του 1310, αποτελεί το κορυφαίο έκθεμα της επικείμενης δημοπρασίας «Πολύτιμα Βιβλία και Χειρόγραφα» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

Το βιβλίο περιέχει κείμενο στα παλαιά γαλλικά από μια σειρά γνωστή ως «κύκλος του Λάνσελοτ και του Ιερού Δισκοπότηρου» και η αξία του εκτιμάται μεταξύ 2 εκατομμυρίων δολαρίων και 2,7 εκατομμύρια δολαρίων.

Γραμμένο σε περγαμηνή και διακοσμημένο με φύλλα χρυσού, το χειρόγραφο περιλαμβάνει 126 «πλούσιες εικονογραφήσεις» του μύθου που έχει εμπνεύσει αμέτρητα βιβλία, ταινίες και ακαδημαϊκές συζητήσεις, σύμφωνα με τον Ευγένιο Ντοναντόνι, διευθυντή μεσαιωνικών και αναγεννησιακών χειρογράφων στον οίκο Christie’s.

Το χειρόγραφο για τον μυθικό βασιλιά και τον Μάγο Μέρλιν Christie's

Μεταξύ των εικόνων υπάρχουν μερικές που απεικονίζουν τον μάγο Μέρλιν να παίρνει διάφορες μορφές και κάποιες από τις ιστορίες του Βασιλιά Αρθούρου και των ιπποτών του.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το χειρόγραφο δεν έχει εκτεθεί ποτέ στο κοινό ούτε έχει μελετηθεί λεπτομερώς.

Ο Ντοναντόνι δήλωσε στο CNN ότι πρόκειται για ένα «σχεδόν άγνωστο» χειρόγραφο, το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον όταν βγει προς πώληση. «Πρόκειται για ένα χειρόγραφο που ανακαλύφθηκε εκ νέου και αφορά ένα από τα σπουδαιότερα μεσαιωνικά ρομαντικά έργα: την ιστορία του Ιερού Δισκοπότηρου, του Μέρλιν, του νεαρού βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης, κείμενα θεμελιώδη για τον δυτικό πολιτισμό», είπε ο Ντοναντόνι, προσθέτοντας ότι υπάρχουν μόνο τρία τέτοια χειρόγραφα σε ιδιωτικές συλλογές και αυτό είναι το παλαιότερο.

«Ο οίκος δημοπρασιών διαθέτει λεπτομερή ιστορικό προέλευσης για το χειρόγραφο, το οποίο αποκαλύπτει μια μακρά σειρά προηγούμενων ιδιοκτητών», δήλωσε ο Ντοναντόνι. Πρόσθεσε ότι μεταξύ των προηγούμενων ιδιοκτητών συγκαταλέγονταν ένας ιππότης του 15ου αιώνα, ένας άνθρωπος που ασχολούνταν εμονικά με τον Μεσαίωνα και ένας βιομήχανος που είχε τιμηθεί με μετάλλια για τις «ηρωικές του πράξεις και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους».

«Αυτό το χειρόγραφο παρουσιάζει πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές: ιστορικές, ιστορικές της τέχνης, κειμενικές και πολιτισμικές. Υπάρχει το χριστιανικό στοιχείο – η αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου· το ιπποτικό στοιχείο: οι περιπέτειες, οι αναζητήσεις, οι μάχες», τόνισε ο Ντοναντόνι.

Σύμφωνα με τον Ντοναντόνι, η δημοπρασία αναμένεται να προσελκύσει πολλούς υποψήφιους αγοραστές. «Θα πρέπει να ενδιαφέρει τους θεσμικούς επενδυτές, καθώς πρόκειται για ένα σχεδόν άγνωστο χειρόγραφο ενός από τα σπουδαιότερα μεσαιωνικά ρομαντικά έργα, αλλά θα μπορούσε να προσελκύσει και ιδιώτες αγοραστές για τους ίδιους λόγους που κέρδισε την προτίμηση της μακράς σειράς ιδιοκτητών που το φρόντισαν με αγάπη τα τελευταία 700 χρόνια».

Πρόσθεσε: «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που είχα την ευκαιρία να εργαστώ πάνω σε ένα χειρόγραφο τέτοιας σπανιότητας και αξίας: οι ιστορίες είναι παγκόσμιες και έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν τόσο από ερευνητική άποψη όσο και για την ψυχαγωγία. Όπως προφητεύει ο ίδιος ο Μέρλιν στο κείμενο: “Και η ιστορία θα λέγεται για πάντα και θα ακούγεται με χαρά για όσο υπάρχει ο κόσμος”». Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο στις 8 Ιουλίου.