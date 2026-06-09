Κίνα: Η στιγμή που κεραυνός «διασχίζει» κυκλική γέφυρα εν μέσω σφοδρής καταιγίδας – Βίντεο

Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει κεραυνό να «διασχίζει» κυκλική γέφυρα στη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Κίνα: Η στιγμή που κεραυνός «διασχίζει» κυκλική γέφυρα εν μέσω σφοδρής καταιγίδας – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας την 24η Μαΐου 2026 στην πόλη Μπάοτζι της επαρχίας Σαανσί στην Κίνα, κατεγράφη εντυπωσιακό οπτικό στιγμιότυπο όπου κεραυνός φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με το κυκλικό άνοιγμα της γέφυρας Λιανμένγκ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι διαπερνά τη δομή της.

Το βίντεο, που έγινε viral, αποτυπώνει τη στιγμή της σφοδρής καταιγίδας με ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδη βροχή και αλλεπάλληλες ηλεκτρικές εκκενώσεις στον ουρανό, με το συγκεκριμένο καρέ να ξεχωρίζει για το σπάνιο οπτικό αποτέλεσμα.

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