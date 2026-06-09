Οι πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη για το 2026: Τι σημαίνει να ζεις εκεί

Καθώς οι ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ορισμένες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον τελευταίο Global Peace Index, ο κόσμος έγινε λιγότερο ειρηνικός σε σχέση με πέρυσι, με τη συνολική εικόνα να επιδεινώνεται σε 99 χώρες. Πρόκειται για τη 12η συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία καταγράφεται παγκόσμια υποχώρηση της ειρήνης.

Ωστόσο, παρά τη γενικευμένη επιδείνωση, μια μικρή ομάδα κρατών εξακολουθεί να ξεχωρίζει. Όπως δήλωσε ο Στιβ Κιλέλια, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του «Institute for Economics & Peace», του οργανισμού που δημιούργησε τον δείκτη το 2007: «Παρότι καταγράφηκε αυτή η καταστροφική πτώση σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά».

Κάτοικοι των πέντε ασφαλέστερων χωρών του κόσμου, ανάμεσά τους η Ισλανδία και η Νέα Ζηλανδία περιγράφουν μια καθημερινότητα όπου η ασφάλεια θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Μιλούν για υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, αποτελεσματικούς θεσμούς, χαμηλή εγκληματικότητα και ισχυρό αίσθημα κοινότητας.

Ο δείκτης αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, όπως οι στρατιωτικές δαπάνες, οι ενεργές συγκρούσεις, τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και η αίσθηση ασφάλειας των πολιτών. Οι χώρες που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις συνδυάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, καλές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη και εξαιρετική ποιότητα ζωής.

1. Ισλανδία

Η Ισλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης από το 2008 και παραμένει η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για 19η συνεχή χρονιά. Το 2026 βελτίωσε περαιτέρω τις επιδόσεις της κατά 2%, χάρη κυρίως στη σημαντική μείωση των βίαιων διαδηλώσεων, ενώ εξακολουθεί να καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της χαμηλής εγκληματικότητας και του περιορισμένου στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Η αίσθηση της ειρήνης βρίσκεται παντού γύρω μας στην Ισλανδία, μέσα στη φύση που μας περιβάλλει, αλλά είναι και μια συνειδητή επιλογή που πηγάζει από τις δεμένες κοινότητές μας», εξηγεί η Όντνι Άρναρσντοτιρ, επικεφαλής του Visit Iceland.

Όπως αναφέρει στο BBC, καθοριστικό ρόλο παίζει η προσήλωση της χώρας στην ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, όπου η Ισλανδία συγκαταλέγεται σταθερά στις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως. Σημαντική συμβολή έχουν επίσης οι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και η εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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Η κοινωνική συνοχή αποτελεί ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό της ισλανδικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έντονο αίσθημα συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε με αυτό το αίσθημα γαλήνης. Γι' αυτό και θεωρούμε σημαντικό να διατηρούμε μια ανοιχτή και συμπεριληπτική κοινωνία», σημειώνει η Άρναρσντοτιρ.

Σύμφωνα με την Έιρουν Ανίτα Γκίλφαντοτιρ, υπεύθυνη μάρκετινγκ του Hotel Rangá, σημαντικό ρόλο παίζει και η γεωγραφική απομόνωση της χώρας.

«Η Ισλανδία, λόγω της απομακρυσμένης θέσης της, επηρεάζεται λιγότερο από τις παγκόσμιες εντάσεις. Τα αχανή τοπία, τα εντυπωσιακά βουνά, ο καθαρός αέρας και τα άφθονα αποθέματα καθαρού νερού συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα ζωής».

Για όσους επισκέπτονται τη χώρα, οι ντόπιοι προτείνουν να εγκαταλείψουν τους γρήγορους ρυθμούς και να αφιερώσουν χρόνο στη φύση. Ιδιαίτερη θέση στην ισλανδική καθημερινότητα κατέχει η κουλτούρα των γεωθερμικών λουτρών. Η χώρα διαθέτει περισσότερες από 120 γεωθερμικές πισίνες, από πολυτελή spa έως δημοτικές εγκαταστάσεις όπου οι κάτοικοι συναντιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

«Η ηρεμία της Ισλανδίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευεξία, είτε μέσα από τα γεωθερμικά λουτρά, είτε μέσα από την επαφή με τη φύση, είτε απλώς μέσα από τον χρόνο που αφιερώνει κανείς στον εαυτό του», τονίζει η Άρναρσντοτιρ.

Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται επίσης να εξερευνήσουν περιοχές πέρα από τα διάσημα αξιοθέατα. Η χώρα διαθέτει περισσότερα από 220 μουσεία, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μουσείου της Ισλανδίας στην πρωτεύουσα και το Icelandic Sea Monster Museum στα Δυτικά Φιόρδ.

«Λατρεύω τα ιδιαίτερα και εκκεντρικά μουσεία μας. Μέσα από αυτά διατηρούμε ζωντανές τις τοπικές ιστορίες και παραδόσεις, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τους ταξιδιώτες να γνωρίσουν διαφορετικές γωνιές της Ισλανδίας», καταλήγει Όντνι Άρναρσντοτιρ, επικεφαλής του Visit Iceland.

2. Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης για το 2026, ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, παραμένει η ασφαλέστερη χώρα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η βελτίωση της κατάταξής της αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εισαγωγών οπλισμού, ενώ εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο στρατιωτικοποιημένων και πιο ασφαλών χωρών του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Γουόρικ Γούντλεϊ, πολίτη της Νέας Ζηλανδίας και ιδρυτή της εταιρείας NZ Golden Visa, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γεωγραφική θέση της χώρας.

«Το γεγονός ότι βρισκόμαστε τόσο μακριά από τα περισσότερα σημεία του κόσμου έχει βοηθήσει τη Νέα Ζηλανδία να αποφύγει πολλές από τις γεωπολιτικές εντάσεις που παρασύρουν άλλες χώρες σε συγκρούσεις», εξηγεί.

Ωστόσο, η ειρηνική καθημερινότητα δεν οφείλεται μόνο στη γεωγραφία. Οι κάτοικοι αποδίδουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας και στη νοοτροπία των Νεοζηλανδών.

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«Οι άνθρωποι εδώ είναι χαλαροί, άμεσοι και πρακτικοί. Συνήθως ενδιαφέρονται περισσότερο να λύνουν τα προβλήματα παρά να δημιουργούν νέες εντάσεις», σημειώνει ο Γούντλεϊ.

Η αίσθηση ασφάλειας είναι τόσο βαθιά ενσωματωμένη στην καθημερινότητα, ώστε οι περισσότεροι κάτοικοι σπάνια τη σκέφτονται συνειδητά.

«Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα της ασφάλειας, και αυτό ίσως είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν αποτελεί πρόβλημα», λέει ο ίδιος.

Η οπλοκατοχή δεν αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής, ενώ μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Κράισττσερτς το 2019, η νομοθεσία για τα όπλα έγινε ακόμη αυστηρότερη.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της χώρας είναι η ισχυρή αίσθηση κοινότητας. Σε πολλές γειτονιές οι κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ τους και φροντίζουν ο ένας τον άλλον.

«Αυτό το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης έχει μεγάλη σημασία σε μια χώρα πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η ανωνυμία είναι πιο δύσκολη», εξηγεί.

Η σχετικά μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα προσφέρει επίσης εύκολη πρόσβαση στη φύση. Βουνά, παραλίες και δασικά μονοπάτια βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις περισσότερες πόλεις.

«Η ζωή εδώ δεν δίνει την αίσθηση ότι τρέχει διαρκώς πιο γρήγορα από εσένα, όπως συμβαίνει σε ορισμένες μεγαλύτερες και πιο πολυσύχναστες χώρες», καταλήγει ο Γούντλεϊ.

Η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια, την επαφή με τη φύση και τον πιο χαλαρό τρόπο ζωής αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που η Νέα Ζηλανδία παραμένει σταθερά ανάμεσα στα πιο ειρηνικά μέρη του κόσμου.

3. Ελβετία

Ανεβαίνοντας από την πέμπτη στην τρίτη θέση το 2026, η Ελβετία συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου. Τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, αποτελούν βασικούς πυλώνες της σταθερότητας και της ασφάλειας που απολαμβάνουν οι πολίτες της.

«Οι άνθρωποι εδώ φαίνεται να είναι πρόθυμοι να κάνουν χώρο ο ένας για τον άλλον», εξηγεί η Κορνέλια Τσο, executive coach και συγγραφέας που ζει στη Geneva.

«Αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα εμπιστοσύνης, την πεποίθηση ότι οι περισσότεροι θα πράξουν το σωστό και ότι η καθημερινότητα λειτουργεί όπως πρέπει».

Η εμπιστοσύνη αυτή εκδηλώνεται ακόμη και στις πιο απλές στιγμές της καθημερινής ζωής. Η ίδια θυμάται ότι έχασε δύο φορές το πορτοφόλι της στην Ελβετία. Την πρώτη φορά, ένας άγνωστος της το ταχυδρόμησε πίσω μέσα σε λίγες ημέρες, με όλα τα χρήματα ανέπαφα.

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Χρόνια αργότερα, όταν έχασε την πιστωτική της κάρτα σε σιδηροδρομικό σταθμό, ο άνθρωπος που τη βρήκε επικοινώνησε απευθείας με την τράπεζα για να ακυρωθεί η κάρτα και να προστατευθεί από πιθανή απάτη.

«Είναι μικρές πράξεις, όμως αφήνουν βαθύ αποτύπωμα και δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας ανεκτίμητης αξίας», λέει χαρακτηριστικά.

Για να κατανοήσει κανείς τι σημαίνει ηρεμία στην Ελβετία, η Τσο προτείνει να υιοθετήσει έστω και προσωρινά τον ελβετικό τρόπο ζωής. Η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή αποτελεί θεμελιώδη αξία της κοινωνίας, με πολλές επιχειρήσεις να διακόπτουν τη λειτουργία τους για αρκετές ώρες το μεσημέρι.

Παράλληλα, η χώρα αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η Ελβετία διαθέτει τέσσερις επίσημες γλώσσες και έντονες περιφερειακές ιδιαιτερότητες, χωρίς αυτό να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή.

«Οι κοινωνίες δεν χρειάζεται να συμφωνούν σε όλα για να γίνονται ισχυρότερες», σημειώνει.

«Αυτό που παρατηρώ είναι μια βαθιά κουλτούρα συμβιβασμού και αναζήτησης πρακτικών λύσεων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να προχωρούν μαζί. Ίσως τελικά αυτό να είναι η ειρήνη: όχι η απουσία διαφορών, αλλά η κοινή δέσμευση να βρίσκουμε τρόπους να ζούμε αρμονικά μαζί τους.»

Η Ελβετία αποδεικνύει ότι η ασφάλεια δεν βασίζεται μόνο σε νόμους και θεσμούς, αλλά και στην καθημερινή εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών, στην ανεκτικότητα και στην ικανότητα μιας κοινωνίας να βρίσκει κοινό έδαφος παρά τις διαφορές της.

4. Σλοβενία

Η Σλοβενία κατάφερε για πρώτη φορά να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μία από τις πιο ασφαλείς και ποιοτικές χώρες για να ζει κανείς στην Ευρώπη. Η υψηλή της κατάταξη βασίζεται κυρίως στις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, αλλά και στα εξαιρετικά επίπεδα ασφάλειας που απολαμβάνουν οι πολίτες της.

Σύμφωνα με τη Γέρνεγια Ζβερ, κάτοικο της Ljubljana και υπεύθυνη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για την Ανατολική Ευρώπη στην Intrepid Travel, η καθημερινότητα στη Σλοβενία χαρακτηρίζεται από μια βαθιά σύνδεση με τη φύση και την κοινότητα.

«Οι Σλοβένοι δίνουν μεγάλη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις και περνούν πολύ χρόνο στη φύση. Πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας και σταθερότητας στον τρόπο που ζούμε», εξηγεί.

Η ίδια αφιερώνει τα περισσότερα Σαββατοκύριακα σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, σκι ή συναντήσεις με φίλους και συγγενείς. Παράλληλα, η έντονη κουλτούρα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αφήνει περισσότερο χώρο για ουσιαστικές σχέσεις και κοινωνικούς δεσμούς.

«Με τόσες συγκρούσεις και αβεβαιότητα σε διάφορα μέρη του κόσμου, νιώθω πραγματικά τυχερή που αποκαλώ τη Σλοβενία σπίτι μου», λέει η Ζβερ.

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«Έχω μάθει να εκτιμώ πράγματα που ίσως παλαιότερα θεωρούσα δεδομένα, όπως το ότι μπορώ να κυκλοφορώ καθημερινά με ασφάλεια και χωρίς φόβο».

Για όσους θέλουν να γνωρίσουν πραγματικά τη χώρα, η Ζβερ προτείνει να μην περιοριστούν σε ένα σύντομο ταξίδι στην πρωτεύουσα.

«Μην έρθετε μόνο για ένα Σαββατοκύριακο στη Λιουμπλιάνα. Αφιερώστε τουλάχιστον μία εβδομάδα», συμβουλεύει.

Στις εμπειρίες που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το rafting στον εντυπωσιακό Soča River, οι καταρράκτες του φαραγγιού Vintgar Gorge και οι ποδηλατικές διαδρομές μέσα από τα ορεινά λιβάδια της χώρας.

«Ό,τι κι αν επιλέξει να κάνει κανείς στη Σλοβενία, θα εντυπωσιαστεί από τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων, τα μαγευτικά τοπία και την εκπληκτική φύση», τονίζει. «Και φυσικά, από το εξαιρετικό φαγητό».

Η Σλοβενία αποδεικνύει ότι η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά με έναν πιο αργό, ανθρώπινο ρυθμό ζωής, όπου η φύση, οι κοινωνικές σχέσεις και η καθημερινή ευημερία παραμένουν στο επίκεντρο.

5. Ιρλανδία

Στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία, η οποία διακρίνεται για τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα βίας και τη διαχρονικά περιορισμένη εμπλοκή της σε διεθνείς συγκρούσεις.

Για μια χώρα με ιστορία σημαδεμένη από πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, το αίσθημα ασφάλειας δεν θεωρείται δεδομένο. Αντίθετα, πολλοί Ιρλανδοί πιστεύουν ότι οι δύσκολες εμπειρίες του παρελθόντος έχουν διαμορφώσει μια κοινωνία πιο ευαίσθητη απέναντι στην αδικία, τις διακρίσεις και την ανάγκη αλληλεγγύης.

«Η ιστορική πορεία της Ιρλανδίας έχει κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα συνειδητοποιημένους για τους κινδύνους των προκαταλήψεων και τη σημασία του να είμαστε γενναιόδωροι και φιλόξενοι προς τους άλλους», εξηγεί η Ντίντι Ρόναν, ιδρύτρια του Native.

Η ίδια συνδέει αυτή τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα φιλοξενίας με τους αρχαίους νόμους των Βρέχον (Brehon Laws), που ίσχυαν στην Ιρλανδία για μεγάλο μέρος της πρώτης χιλιετίας και προέβλεπαν την παροχή τροφής και στέγης σε ταξιδιώτες και ξένους.

«Είναι κομμάτι του DNA μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας είναι η μακρά παράδοση ουδετερότητας της χώρας, η οποία αποφεύγει τη συμμετοχή σε πολέμους και στρατιωτικές συμμαχίες.

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«Σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας και αβεβαιότητας, υπάρχει κάτι βαθιά παρηγορητικό στο να ζεις πάνω σε έναν απομακρυσμένο βράχο του Ατλαντικού, με υπέροχη μουσική, όμορφους περιπάτους και καλά βιβλία», λέει η Ρόναν.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι Ιρλανδοί αναγνωρίζουν το προνόμιο αυτής της ειρηνικής καθημερινότητας, ιδιαίτερα βλέποντας τις συγκρούσεις και τις αδικίες που βιώνουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Για τους επισκέπτες, ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουν τη γαλήνια πλευρά της Ιρλανδίας είναι μέσα από τη φύση. Η Ρόναν προτείνει μια εκδρομή με φέρι στο Cape Clear Island, μια εξερεύνηση στα μεσαιωνικά ερείπια του Three Castle Head ή μια επίσκεψη στον προϊστορικό πέτρινο κύκλο Drombeg Stone Circle κοντά στο Γκλάντορ.

Η Ιρλανδία αποδεικνύει ότι η πραγματική ασφάλεια δεν μετριέται μόνο με στατιστικά στοιχεία, αλλά και με την αίσθηση κοινότητας, φιλοξενίας και ηρεμίας που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποί της.

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