«Toy Story challenge» - Τι είναι η νέα viral τάση σαρώνει στο διαδίκτυο

Snapshot Η «Toy Story challenge» είναι μια viral τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μιμείται τις άκαμπτες κινήσεις των παιχνιδιών της ταινίας κινουμένων σχεδίων Toy Story.

Η πρόκληση έγινε γνωστή από το βίντεο της Rebekah Bean Ripley, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 250 εκατομμύρια προβολές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες παγώνουν ξαφνικά σε μια στάση και παραμένουν ακίνητοι ακόμα και κατά την πτώση τους, αναπαριστώντας το στυλ των κινουμένων παιχνιδιών.

Η τάση εμπνεύστηκε από παρόμοια viral εκτέλεση της Rebekah Bean Ripley το 2023, όταν μίμησε την κούκλα Barbie σε κολεγιακό μίτινγκ. Snapshot powered by AI

Μια πρόκληση τύπου "Toy Story" έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πίσω από αυτή τη νέα αυτή τάση, βρίσκεται το βίντεο της Rebekah Bean Ripley, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 250 εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε μία ημέρα είχε 198 εκατομμύρια προβολές και άλλα 25 εκατομμύρια σε 12 ώρες.

A “Toy Story”-style challenge has gone viral on social media



Participants in the trend suddenly freeze in one pose and remain motionless even while falling, like toys from the iconic Pixar animated film. pic.twitter.com/Kp0mF8GBf6 — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

H πρόκληση ουσιαστικά αναδημιουργεί άκαμπτα και με ακρίβεια τις μηχανικές κινήσεις των παιχνιδιών της ταινίας κινουμένων σχεδίων όταν «ξαναζωντανεύουν».

Οι συμμετέχοντες στην τάση παγώνουν ξαφνικά σε μια στάση και παραμένουν ακίνητοι ακόμα και όταν πέφτουν, σαν παιχνίδια από την εμβληματική ταινία. Η πρόκληση βρήκε γρήγορα ανταπόκριση και παρόμοια βίντεο κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Have u seen the Toy Story challenge?! ??



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pic.twitter.com/WOP1On87U9 — hereforshitcoins (HODL ARC)?️ (@hereforeth) June 14, 2026

Η ιδέα για τη νέα αυτή πρόκληση, είναι εμπνευσμένη από την επίσης viral εκτέλεση της Rebekah Bean Ripley, πρώην γυμνάστριας, ασκήσεων εδάφους το 2023 στο κολεγιακό μίτινγκ Super 16 στο Λας Βέγκας, όπου «μιμήθηκε« την κούκλα Barbie.

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