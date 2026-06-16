«Toy Story challenge» - Τι είναι η νέα viral τάση σαρώνει στο διαδίκτυο
Μία «μίμηση» των χαρακτήρων της θρυλικής ταινίας κινουμένων σχεδίων
Snapshot
- Η «Toy Story challenge» είναι μια viral τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μιμείται τις άκαμπτες κινήσεις των παιχνιδιών της ταινίας κινουμένων σχεδίων Toy Story.
- Η πρόκληση έγινε γνωστή από το βίντεο της Rebekah Bean Ripley, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 250 εκατομμύρια προβολές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Οι συμμετέχοντες παγώνουν ξαφνικά σε μια στάση και παραμένουν ακίνητοι ακόμα και κατά την πτώση τους, αναπαριστώντας το στυλ των κινουμένων παιχνιδιών.
- Η τάση εμπνεύστηκε από παρόμοια viral εκτέλεση της Rebekah Bean Ripley το 2023, όταν μίμησε την κούκλα Barbie σε κολεγιακό μίτινγκ.
Μια πρόκληση τύπου "Toy Story" έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πίσω από αυτή τη νέα αυτή τάση, βρίσκεται το βίντεο της Rebekah Bean Ripley, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 250 εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε μία ημέρα είχε 198 εκατομμύρια προβολές και άλλα 25 εκατομμύρια σε 12 ώρες.
H πρόκληση ουσιαστικά αναδημιουργεί άκαμπτα και με ακρίβεια τις μηχανικές κινήσεις των παιχνιδιών της ταινίας κινουμένων σχεδίων όταν «ξαναζωντανεύουν».
Οι συμμετέχοντες στην τάση παγώνουν ξαφνικά σε μια στάση και παραμένουν ακίνητοι ακόμα και όταν πέφτουν, σαν παιχνίδια από την εμβληματική ταινία. Η πρόκληση βρήκε γρήγορα ανταπόκριση και παρόμοια βίντεο κατέκλυσαν το διαδίκτυο.
Η ιδέα για τη νέα αυτή πρόκληση, είναι εμπνευσμένη από την επίσης viral εκτέλεση της Rebekah Bean Ripley, πρώην γυμνάστριας, ασκήσεων εδάφους το 2023 στο κολεγιακό μίτινγκ Super 16 στο Λας Βέγκας, όπου «μιμήθηκε« την κούκλα Barbie.