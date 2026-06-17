«Mπάλα φωτιάς»: Εκτυφλωτικό μετέωρο έσκισε τον ουρανό σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ

Το σπάνιο φαινόμενο έγινε ορατό από εκατοντάδες πολίτες, αφήνοντας γαλαζοπράσινη λάμψη στον ουρανό, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά φωτεινό μετέωρο.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Mπάλα φωτιάς»: Εκτυφλωτικό μετέωρο έσκισε τον ουρανό σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα εξαιρετικά φωτεινό μετέωρο, γνωστό ως «super bolide», διέσχισε τον ουρανό σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου, προκαλώντας έντονη γαλαζοπράσινη λάμψη.
  • Το φαινόμενο παρατηρήθηκε κυρίως πάνω από την περιοχή των συνόρων Τενεσί, Αρκάνσας, Μιζούρι και Κεντάκι, κινούμενο προς το Σεντ Λούις.
  • Πρόκειται για τμήμα αστεροειδούς που εισήλθε στην ατμόσφαιρα και κάηκε, δημιουργώντας φωτεινή λάμψη και πιθανό κατακερματισμό.
  • Η Αμερικανική Ένωση Μετεώρων έλαβε σχεδόν 400 αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες σε 15 πολιτείες, με τη φωτεινότητα να εκτιμάται μεταξύ
  • 5 και
  • 15.
  • Ο όρος «pύρινη βολίδα» αναφέρεται σε φωτεινά μετέωρα με φωτεινότητα μεγαλύτερη από
  • 4, ενώ το «bolide» περιγράφει μετέωρα με έντονη λάμψη και συχνά διασπαστικά φαινόμενα.
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Eνα εντυπωσιακό φωτεινό αντικείμενο διέσχισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τις κεντρικές και νοτιοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας εκατοντάδες αναφορές από κατοίκους σε τουλάχιστον 15 πολιτείες.

Το φαινόμενο καταγράφηκε αργά το βράδυ της 14ης Ιουνίου, λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα, αφήνοντας για λίγα δευτερόλεπτα μια έντονη γαλαζοπράσινη λάμψη στον ουρανό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μετεωρολόγων, το φωτεινό σώμα πέρασε πάνω από την ευρύτερη περιοχή των συνόρων Τενεσί, Αρκάνσας, Μιζούρι και Κεντάκι, κινούμενο προς το Σεντ Λούις.

Το φαινόμενο προκλήθηκε από μικρό τμήμα αστεροειδούς, το οποίο εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης και κάηκε, δημιουργώντας την έντονη χρωματιστή λάμψη.

Η Αμερικανική Ένωση Μετεώρων (AMS) ανακοίνωσε ότι δέχθηκε σχεδόν 400 αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες σε 15 πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Αλαμπάμα, το Αρκάνσας, η Τζόρτζια, το Ιλινόι, η Ιντιάνα, η Αϊόβα, το Κάνσας, το Κεντάκι, το Μισισίπι, το Μιζούρι, η Μινεσότα, η Οκλαχόμα, η Νότια Καρολίνα, το Τενεσί και το Τέξας.

Ήταν «super bolide»

Ο μετεωρολόγος Μάικ Κόλιερ, από την Τάλσα της Οκλαχόμα, ανέφερε ότι επρόκειτο για «υπερβολίδα (super bolide)», δηλαδή για εξαιρετικά φωτεινό μετέωρο, το οποίο συχνά εκρήγνυται ή διασπάται κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Η AMS εξηγεί ότι ο όρος «πύρινη βολίδα» χρησιμοποιείται για πολύ φωτεινά μετέωρα, με φωτεινότητα μεγαλύτερη από -4, περίπου όσο και η Αφροδίτη στον πρωινό ή βραδινό ουρανό. Το «bolide» είναι ειδικός τύπος της πύρινης βολίδας που καταλήγει σε έντονη λάμψη, συχνά με ορατό κατακερματισμό.

Οι περισσότερες αναφορές από το Τενεσί τοποθετούσαν τη φωτεινότητα του φαινομένου μεταξύ -5 και -15, γεγονός που δείχνει ότι επρόκειτο για ιδιαίτερα έντονο συμβάν. Για σύγκριση, η φωτεινότητα του Ήλιου είναι -26,7 και της πανσελήνου μπορεί να φτάσει το -12,6.

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