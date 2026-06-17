Σημαντική εξέλιξη: Προχωρά στο Κογκρέσο το σχέδιο για την «Πύλη» της Ανατολικής Μεσογείου

Η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδέεται άμεσα με τα σχέδια ενίσχυσης των εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act προχωρά ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο αμερικανικό νομοθετικό σύστημα καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για την περιοχή και τον ρόλο αυτής ως βασικού κόμβου στα διεθνή δίκτυα συνεργασίας και μεταφορών.

Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε λάβει προηγουμένως το «πράσινο φως» και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μπορεί πλέον να τεθεί προς ψήφιση στις ολομέλειες των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσμοθετήσει την Ανατολική Μεσόγειο ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και ως στρατηγικό κρίκο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.

Το κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπει αυξημένο συντονισμό των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών και τακτική ενημέρωση του Κογκρέσου για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής.

Η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως κόμβου ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, σε μία περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον δίνει αυξημένη βαρύτητα στην ενεργειακή ανεξαρτησία, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη στρατηγική της παρουσία στην περιοχή.