Παπασταύρου: «Η Ελλάδα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου»

«Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει», επανέλαβε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Newsbomb

Παπασταύρου: «Η Ελλάδα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ανέδειξε τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου που συνδέει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική, μιλώντας στη 10η Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Med Gas Forum), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

Η σύνοδος, που έγινε έπειτα από κοινή πρόσκληση του κ. Παπασταύρου και του υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, κατέληξε στην υιοθέτηση ομόφωνου κοινού ανακοινωθέντος, στο οποίο αναγνωρίζεται ρητά ότι η ανάπτυξη του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο γίνεται μόνο μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το Διεθνές Δίκαιο.

Αυτή η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία σε μία περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, οι κρίσιμες υποδομές και η ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της περιφερειακής συνεργασίας.

Στη σύνοδο συμμετείχαν, μαζί με τον Έλληνα και τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, ο υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ,Καρίμ Μπανταουί, ο υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ιορδανίας, Σαλέχ Αλί Αλ Καραμπσέχ, επικεφαλής αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων από το Ισραήλ, την Ιταλία και την Παλαιστίνη, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι υπουργοί και οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία, τις κρίσιμες υποδομές, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού. Το EMGF αποτελεί κρίσιμη πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για την προώθηση ενός πλαισίου κοινής κατανόησης και ανάπτυξης που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Συνόδου.

Οι υπουργοί εξέτασαν, επίσης, τρόπους με τους οποίους τα κράτη – μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν το Φόρουμ για την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και ανθεκτικών ενεργειακών συστημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, με θεμέλιο το φυσικό αέριο. Η περιοχή παρουσιάστηκε ως στρατηγικός ενεργειακός διάδρομος που συνδέει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου προηγήθηκε γεύμα εργασίας, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων ενεργειακών εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι συζητήσεις για την αναθεωρημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Φόρουμ συνεχίζονται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Γραμματείας, με στόχο την επίτευξη κοινής αντίληψης μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του EMGF.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, ορίστηκε πρόεδρος της Υπουργικής Συνόδου για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027, ενώ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιταλίας, Ζιλμπέρτο Πιτσέτο Φρατίν, ορίστηκε αναπληρωτής πρόεδρος. Παράλληλα, ο Γιόσι Νταγιάν από το Ισραήλ ορίστηκε πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την αντίστοιχη περίοδο.

Οι υπουργοί και οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών εξέφρασαν εκτίμηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φιλοξενία της Υπουργικής Συνόδου και ευχαρίστησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, για τη συμβολή τους. Όπως υπογράμμισαν, η πρωτοβουλία καταδεικνύει την κοινή βούληση για την προώθηση εποικοδομητικής συνεργασίας προς ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε πως «σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και συγκρούσεων, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, Αιγύπτου, Αμερικής, μαζί με εκπροσώπους των κυβερνήσεων Ισραήλ, Παλαιστίνης, Ιταλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε τις ενεργειακές εξελίξεις για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η προεδρία της Ελλάδας αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο που μάς αναγνωρίζεται στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οικοδομούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές Δίκαιο, με αμοιβαία αποδεκτές αρχές και εμπορικούς κανόνες που ενισχύει τη σταθερότητα και αποθαρρύνει μονομερείς και αναθεωρητικές συμπεριφορές. Ο στόχος όλων μας είναι κοινός. Για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών μας πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλει να αγωνιστεί στο Μαϊάμι», υποστηρίζουν στις ΗΠΑ

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στό Λονδίνο: Γονείς βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη μαζί με τον γιο τους - Έπασχε από ανίατη ασθένεια

10:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Finals: Επεισόδια στη Νέα Υόρκη, συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των Νικς (vid)

10:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική απόφαση: «Ιστορικός Χώρος» το πεδίο της Μάχης του Γρανικού στο Τσανάκκαλε

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εν κινήσει όχημα στα Βραχνέϊκα- Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, γλίτωσε ο οδηγός

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Η Ελλάδα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η προθεσμία που θα μπορούσε να περιπλέξει την έκδοση ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της Αυστραλίας - Επικηρυγμένος για 200.000 δολάρια

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο πλούσιες σε φλαβονόλες τροφές για υγιή καρδιά

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: To ECMWF «κλειδώνει» ψύχρα για την Ελλάδα - Πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλάκιση τριών κατηγορουμένων - Υπάλληλος, εργαζόμενος σε ΚΥΔ και παραγωγός

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο με αρκούδα

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια – «ουρανοξύστες»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθαίρετα: Τέλος στις παρανομίες - Κανείς δεν θα ξεφεύγει από το «ηλεκτρονικό μάτι» - Βαριά πρόστιμα

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαρτυρία δασκάλων έξω από το υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το Τόκιο στο Άγιον Όρος: Ο Ιάπωνας μοναχός που έγινε φύλακας της Παναγίας Πορταΐτισσας

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ: Πώς να αποφύγετε την παγίδα με το IBAN – Παραδείγματα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford μελετά τετραθέσια Mustang (μεταξύ άλλων…)

09:39WHAT THE FACT

Μέσα στις «μπλε τρύπες» του ωκεανού: Ανακάλυψαν κάτι απρόσμενο στα μεγάλα βάθη

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9 βαθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο με αρκούδα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη για την έντονη μυρωδιά στην Αττική στις 19 Μαΐου: Νέα μελέτη λύνει το γρίφο

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Πλοίο γεμάτο με επιβάτες κι οχήματα προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα - Τον έκοψε στα δύο

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθαίρετα: Τέλος στις παρανομίες - Κανείς δεν θα ξεφεύγει από το «ηλεκτρονικό μάτι» - Βαριά πρόστιμα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

08:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Για ασήμαντη αφορμή η δολοφονία του 63χρονου από τον φίλο του – Τον κάρφωσε στην καρωτίδα με το μαχαίρι την ώρα που καθάριζε πατάτες

09:24LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσιάζει με μπικίνι στο Netflix -Τι απαντά στις φήμες για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μάζα με καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

08:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το unfair του Ουόρντ στον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου (βίντεο)

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλάκιση τριών κατηγορουμένων - Υπάλληλος, εργαζόμενος σε ΚΥΔ και παραγωγός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα του Δαλαμάγκα: «Έχω ζήσει απόπειρες δολοφονίας, έχασα και τον γιο μου το 1998»

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η προθεσμία που θα μπορούσε να περιπλέξει την έκδοση ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της Αυστραλίας - Επικηρυγμένος για 200.000 δολάρια

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο πλούσιες σε φλαβονόλες τροφές για υγιή καρδιά

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Από το τροχαίο του 2023 στη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού - Ο φόβος της βεντέτας

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά του Τραμπ στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ - Bίντεο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικους – Πρότεινε να τους πληρώσει για να πάνε μαζί του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ