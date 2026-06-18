Τραγωδία στο Σέντραλ Παρκ: 18χρονος τουρίστας σκοτώθηκε όταν αφηνιασμένο άλογο τον έριξε από άμαξα

Snapshot Ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία σκοτώθηκε μετά από πτώση από άμαξα στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.

Το άλογο που έσερνε την άμαξα τρόμαξε και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας την πτώση του νεαρού.

Ο οδηγός της άμαξας είχε απομακρυνθεί για να βγάλει φωτογραφίες όταν το άλογο ξαφνικά τρόμαξε και απομακρύνθηκε με ταχύτητα.

Ο 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζήτηση για την ασφάλεια και το μέλλον της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας στο Μανχάταν. Snapshot powered by AI

Ένας δεκαοκτάχρονος τουρίστας από την Ινδία έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη όταν το άλογο που έσερνε την άμαξα στην οποία επέβαινε τρόμαξε και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα προκαλώντας την πτώση του νεαρού στο έδαφος.

Ο άτυχος νέος που ταυτοποιήθηκε ως Ρόμαντς Μαχατζάν βρισκόταν στην άμαξα μαζί με άλλα τρία άτομα λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι. Σύμφωνα με πηγές των αρχών ο οδηγός φέρεται να είχε απομακρυνθεί από τη θέση του για να βγάλει φωτογραφία τους επιβάτες όταν το άλογο ονόματι Σάμσον ξαφνικά τρόμαξε και απομακρύνθηκε με ταχύτητα. Ο Μαχατζάν εκτινάχθηκε από το όχημα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.

Τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν τον δεκαοκτάχρονο στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι υπόλοιποι επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο δεν χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Η ξέφρενη πορεία της άμαξας συνεχίστηκε μέχρι που συγκρούστηκε με άλλη άμαξας και στη συνέχεια ανετράπη.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it.



A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Το δυστύχημα αυτό έχει ανοίξει εκ νέου τον διάλογο σχετικά με την ασφάλεια και το μέλλον της συγκεκριμένης τουριστικής ατραξιόν στο κέντρο του Μανχάταν.

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