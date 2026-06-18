Ισόβια για τον διεστραμμένο δάσκαλο που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά βρέφος 13 μηνών

Ο 37χρονος πρώην καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τζέιμι Βάρλεϊ, στην Μ. Βρετανία, καταδικάστηκε σε ολόκληρη ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση του μικρού Πρέστον Ντέιβι. Ταυτόχρονα, ο 32χρονος «σύντροφός» του , Τζον ΜακΓκάουαν-Φαζάκερλι, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική επίθεση και επειδή επέτρεψε τον θάνατο του παιδιού μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στο Μπλάκπουλ του Λάνκασιρ.

Το χρονικό της φρίκης πίσω από τις κλειστές πόρτες

Η παραμονή του παιδιού στην οικία του ζευγαριού διήρκεσε λιγότερο από τέσσερις μήνες, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2023 όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υιοθεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης που παρουσιάστηκαν, το αγοράκι έφερε 40 τραύματα, αποτέλεσμα συστηματικής σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ οι δράστες τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο από τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Ο δικαστής Τέρνερ υπογράμμισε ότι ο Βάρλεϊ εκτόνωνε την απογοήτευσή του στο παιδί, φτάνοντας στο σημείο να καταγράφει σκηνές στέρησης ύπνου. Λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο συμβάν, οι δύο κατηγορούμενοι προχώρησαν σε κοινή σεξουαλική επίθεση ενώ το βρέφος βρισκόταν σε κατάσταση ασφυξίας κρεμασμένο από τα κάγκελα της κούνιας του.

Η μοιραία ημέρα και οι αντιδράσεις στη δικαστική αίθουσα

Στις 27 Ιουλίου 2023, όταν επήλθε ο θάνατος, ο πρώην εκπαιδευτικός βρισκόταν μόνος στο σπίτι με το παιδί. Όπως αναφέρθηκε, το βρέφος υπέστη κρίση λόγω της κακοποίησης και σταμάτησε να αναπνέει για 45 δευτερόλεπτα, όμως ο κατηγορούμενος απέφυγε να καλέσει ιατρική βοήθεια για να καλύψει τις πράξεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο αργότερα το απόγευμα, όταν επέστρεψε ο σύντροφός του, αλλά ήταν ήδη αργά. Κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ο Βάρλεϊ κατέρρευσε στο πάτωμα της αίθουσας παρουσιάζοντας τάση προς έμετο, ενώ παρέμεινε απαθής κατά την ανακοίνωση της ποινής του.

Η φυσική μητέρα του παιδιού, Σάρα Ντέιβι, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς που το φρόντιζαν από τις πρώτες ημέρες της ζωής του, ξέσπασαν σε λυγμούς στο δικαστήριο. Ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, Άντι Φάλοους, χαρακτήρισε τον Βάρλεϊ τερατώδη προσωπικότητα που ενεργούσε σαδιστικά, σημειώνοντας ότι η απόφαση προσφέρει μια στοιχειώδη δικαίωση για το μαρτύριο που υπέστη το βρέφος.

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