Πράσινο φως από το Φόρεϊν Όφις για ταξίδια στην Κύπρο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φέρνει άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο,αλλάζοντας τα δεδομένα και για τα ταξίδια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην άμεση ανανέωση των ταξιδιωτικών του συμβουλών για τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, βάζοντας στο κάδρο και την Κύπρο.

Σύμφωνα με όσα τόνισε στο ΚΥΠΕ ανώτατη διπλωματική πηγή, πρόθεση του Φόρεϊν Όφις είναι να δείξει έμπρακτα ότι υπάρχει αποκλιμάκωση της κρίσης. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση είναι πολύ πιθανόν να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τα τουριστικά ταξίδια προς την περιοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο σταθερή τουριστική περίοδο.

Δεύτερη αναβάθμιση της ασφάλειας μέσα σε λίγες μέρες

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστες ημέρες που το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά αναβαθμίζει την εικόνα της Κύπρου αναφορικά με την ασφάλεια των ταξιδιών. Στις αρχές του μήνα είχε προχωρήσει σε μια ακόμη επικαιροποίηση.

Τότε είχε αφαιρέσει από τη σχετική ταξιδιωτική του συμβουλή την προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο περιφερειακής έντασης στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη αναφορά υπήρχε στο κείμενο από τις αρχές του Μάρτη, σημειώνοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια και να έχει άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις. Η εξάλειψη αυτών των αναφορών δημιουργεί πλέον ένα τελείως διαφορετικό κλίμα για το νησί.

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