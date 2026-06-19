Γερμανία - Διαμάχη για το μπουρκίνι σε δημοτικό κολυμβητήριο: «Δεν ρωτώ κανέναν για τη θρησκεία»

Τα μπουρκίνι αποτελούν θέμα συζήτησης κάθε καλοκαίρι. Πολλοί μιλούν για θρησκεία - αλλά στην πισίνα, το θέμα είναι απλώς να οριστούν οι κανόνες του σπιτιού.

Newsbomb

Γερμανία - Διαμάχη για το μπουρκίνι σε δημοτικό κολυμβητήριο: «Δεν ρωτώ κανέναν για τη θρησκεία»
epa01267635 Liselotte Buitelaar shows her burkini (burka and bikini/bathingsuit) Saturday 23 February 2008 in outside the swimming pool in the dutch town of Zwolle. Late 25 February the Zwolle municipality decided the pool should allow female swimmers to wear the costume but 26 February the Hanzebad pool officials insister burkinis would not be permitted, savying the garment might 'scale off' other visitors to the pool wearing regular swimwear. EPA/Rob Voss
ANP
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Μερικές φορές δεν χρειάζονται ούτε πέντε λεπτά. Μια γυναίκα βγαίνει από τα αποδυτήρια με μπουρκίνι, περπατάει προς την πισίνα και πριν καν πατήσει το πόδι της στο νερό, ακούγεται τα πρώτα σχόλια. «Επιτρέπεται καν αυτό;» ή «Τέτοια πράγματα δεν ανήκουν σε δημόσια πισίνα».

«Περισσότερα από 30 χρόνια στον κλάδο των σπα, ξέρω ακριβώς πώς εξελίσσονται αυτές οι συζητήσεις. Σχεδόν πάντα, μέσα σε λίγα λεπτά, στρέφονται στη θρησκεία, την πολιτική ή τις προσωπικές πεποιθήσεις. Το ακούω, παραμένω ήρεμος και σκέφτομαι το ίδιο πράγμα κάθε φορά: Δεν αποφασίζει η θρησκεία για τα πράγματα στην πισίνα. Το κάνουν οι κανόνες του σπιτιού και της πισίνας. Αυτή η διάκριση συχνά χάνεται στον δημόσιο διάλογο. Ως ναυαγοσώστης, δεν ρωτάω κανέναν για τη θρησκεία του. Αυτή δεν είναι ούτε η θέση μου ούτε μέρος της δουλειάς μου. Επίσης, δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν για έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής» αναφέρει ο Ralf Großmann, ναυαγοσώστης στο γερμανικό Focus.

«Η ευθύνη μου είναι άλλη: να διασφαλίζω ότι τηρείται ο κανονισμός, ότι η ποιότητα του νερού είναι σωστή και ότι όλοι κινούνται με ασφάλεια στον χώρο. Γι’ αυτό έχω εκπαιδευτεί.

Γι’ αυτό με ενδιαφέρει πρώτα το τι φοριέται, όχι το γιατί» σημειώνει.

Ένα σημείο που συχνά αγνοείται είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο «μπουρκίνι». Υπάρχουν ειδικά ρούχα κολύμβησης από υλικά για νερό, αλλά και καθημερινά ρούχα που κάποιοι θέλουν να φορέσουν στην πισίνα. Για έναν υπεύθυνο κολυμβητηρίου αυτό έχει σημασία.

Γι’ αυτό δεν μπορούν όλα να μπαίνουν στο ίδιο «καλάθι». Όποιος τα εξισώνει όλα, απλοποιεί υπερβολικά το ζήτημα, επισημαίνει.

«Επιτρέπεται το μπουρκίνι;»

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει ενιαίος κανονισμός για όλα τα κολυμβητήρια. Κάθε φορέας θέτει τους δικούς του κανόνες, μέσα στο νομικό πλαίσιο. Έτσι μπορεί σε ένα κολυμβητήριο να επιτρέπεται μια συγκεκριμένη ενδυμασία και σε άλλο να απαγορεύεται.

Γι’ αυτό δεν υπάρχει γενική απάντηση στο ερώτημα «επιτρέπεται το μπουρκίνι στην πισίνα;». Η σωστή απάντηση είναι: εξαρτάται από τον κανονισμό του κάθε κολυμβητηρίου.

Ο υπεύθυνος δεν αποφασίζει με βάση τη θρησκεία

«Θα ήθελα να γίνουν αυτές οι συζητήσεις πιο ψύχραιμες. Δεν είναι κάθε θέμα πολιτικό. Δεν υπάρχει πάντα κάποιο «μήνυμα» πίσω από κάθε απόφαση. Ο υπεύθυνος κολυμβητηρίου δεν κρίνει με βάση τη θρησκεία, αλλά εφαρμόζει τον κανονισμό» τονίζει ο ναυαγοσώστης.

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