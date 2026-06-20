Βέλγιο: Απεβίωσε ο νομπελίστας Άνγκλερ: Είχε βραβευτεί για το έργο του για το μποζόνιο Χιγκς

Γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1932 στον δήμο Ετερμπέκ των Βρυξελλών, ο Φρανσουά Ανγκλέρ αφιέρωσε περισσότερες από επτά δεκαετίες στην έρευνα της θεωρητικής φυσικής

Newsbomb

Βέλγιο: Απεβίωσε ο νομπελίστας Άνγκλερ: Είχε βραβευτεί για το έργο του για το μποζόνιο Χιγκς

Ο Βέλγος θεωρητικός φυσικός Φρανσουά Ενγκλερτ φτάνει για να συμμετάσχει στην τελετή πριν από την απονομή του Βραβείου Πρίγκιπα των Αστούριων στο Θέατρο Κάμποαμορ στο Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βέλγος επιστήμονας Φρανσουά Ανγκλέρ, ειδικός στη φυσική των σωματιδίων και βραβευμένος με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για το έργο του σχετικά με το μποζόνιο Χιγκς, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB), όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Το μποζόνιο Χιγκς θεωρείται από τους φυσικούς ως ο ακρογωνιαίος λίθος της θεμελιώδους δομής της ύλης, το στοιχειώδες σωματίδιο που δίνει μάζα σε πολλά άλλα, σύμφωνα με τη θεωρία που είναι γνωστή ως «Καθιερωμένο Πρότυπο».

Το 2013, ο Φρανσουά Ανγκλέρ βραβεύτηκε με το Νόμπελ από κοινού με τον Βρετανό Πίτερ Χιγκς (ο οποίος απεβίωσε το 2024). Και οι δύο έθεσαν, ήδη από το 1964, τις θεωρητικές βάσεις που θα οδηγούσαν στην ανακάλυψη του μποζονίου το 2012 στο ελβετικό εργαστήριο του CERN.

«Με βαθιά θλίψη το ULB πληροφορήθηκε τον θάνατο του Φρανσουά Ανγκλέρ, ο οποίος συνέβη στις 18 Ιουνίου 2026 στο Ουκλ», ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο. «Κορυφαία προσωπικότητα της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής, αφήνει πίσω του μια εξαιρετική επιστημονική κληρονομιά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Πανεπιστημίου μας», ανέφερε το ίδρυμα.

Γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1932 στον δήμο Ετερμπέκ των Βρυξελλών, ο Φρανσουά Ανγκλέρ αφιέρωσε περισσότερες από επτά δεκαετίες στην έρευνα της θεωρητικής φυσικής, κλάδο στον οποίο απέκτησε διδακτορικό αφού προηγουμένως σπούδασε πολιτικός μηχανικός.

Στο τέλος των σπουδών του εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γνώρισε τον Αμερικανό καθηγητή Ρόμπερτ Μπράουτ. Ο τελευταίος τον ακολούθησε στο Βέλγιο για να διευθύνουν μαζί το Τμήμα Θεωρητικής Φυσικής του ULB και να καταλήξουν στην πρόταση του «μηχανισμού Μπράουτ-Ανγκλέρ-Χιγκς», θέτοντας τα θεμέλια για την ανακάλυψη του 2012.

Παραλαμβάνοντας το Βραβείο Νόμπελ το 2013, ο Φρανσουά Ανγκλέρ είχε εξηγήσει στον Τύπο ότι η δουλειά του αφορούσε πάντα «την αναζήτηση μιας κατανόησης, μιας ορθολογικής νοηματοδότησης του κόσμου». «Οι μη ορθολογικές ιδέες έχουν κάνει αρκετό κακό στην Ευρώπη. Η επιστήμη είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού άξιου αυτού του ονόματος», είχε δηλώσει ο Ανγκλέρ, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως αντισυμβατικός και άθεος.

Ο Ανγκλέρ ήταν γιος Εβραίων εμπόρων από τις Βρυξέλλες. Ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν αναγκαστεί να κρυφτούν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε το Βέλγιο.Του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του βαρόνου από τον βασιλιά του Βελγίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Πολωνίας - Ουκρανίας: Αφαίρεσαν τιμητική διάκριση από το Ζελένσκι

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απεβίωσε ο νομπελίστας Άνγκλερ: Είχε βραβευτεί για το έργο του για το μποζόνιο Χιγκς

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΠΑ - Αυστραλία 2-0: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για νίκη πρόκρισης στα νοκ άουτ - Τα highlights

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ, και ετοιμάζει ταξίδι σε Τουρκία

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η μερακλίνα που ξεσήκωσε το κέντρο με τον χορό της

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας νεκρός από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αρκετοί τραυματίες

23:38LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά για τον θάνατο του πατέρα της: «Όταν συμβαίνει κάτι τόσο σοκαριστικό, τα πράγματα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Παρουσιάστρια παραιτήθηκε επειδή ανέφερε ψευδώς ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι

23:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Η διαδρομή προς την κορυφή: Ο Ρεθεμνιώτης πρωταθλητής που «σημαδεύει» τις διεθνείς διακρίσεις

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επόμενη γενιά τεχνολογιών πιο κοντά: Ελέγχουν υπολογιστή μόνο με τη σκέψη, χωρίς χέρια

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού στις 24 Ιουνίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η μερακλίνα που ξεσήκωσε το κέντρο με τον χορό της

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας νεκρός από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αρκετοί τραυματίες

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ, και ετοιμάζει ταξίδι σε Τουρκία

23:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ