Περιοδεία στη Μέση Ανατολη ετοιμάζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Newsbomb

Περιοδεία στη Μέση Ανατολη ετοιμάζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει περιοδεία στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, ανέφερε ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios χθες Παρασκευή, επικαλούμενος δυο πηγές του. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), πρόσθεσε κατόπιν, επικαλούμενος τρίτη πηγή που δεν κατονόμασε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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