Νέο ρεκόρ καύσωνα «απειλεί» το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα - Συναγερμός από τους ειδικούς

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας προειδοποιεί για αποπνικτικό συνδυασμό ζέστης και υγρασίας

Ανθή Κουρεντζή

Νέο ρεκόρ καύσωνα «απειλεί» το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα - Συναγερμός από τους ειδικούς

AP

ΚΟΣΜΟΣ
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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας, Met Office, διεύρυνε την προειδοποίηση για ακραία ζέστη στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέποντας θερμοκρασίες-ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Met Office, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ομάδων. Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχει «αυξανόμενη βεβαιότητα» πως αυτή την εβδομάδα μπορεί να καταρριφθεί το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούνιο, το οποίο είναι 35,6 βαθμοί Κελσίου και σημειώθηκε το 1976 στο Σαουθάμπτον και στην πλατεία Κάμντεν του Λονδίνου, τον Ιούνιο του 1957.

καύσωνας

AP

«Το προβλεπόμενο κύμα καύσωνα εξελίσσεται σε ένα σοβαρό καιρικό φαινόμενο με σημαντικές επιπτώσεις, με θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον Ιούνιο και πολύ υψηλή υγρασία», δήλωσε ο Τομ Κράμπτρι, αναπληρωτής επικεφαλής μετεωρολόγος του Met Office.

«Ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας θα είναι αποπνικτικός και θα έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία — από τη δημόσια υγεία και τις υποδομές έως την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση», πρόσθεσε.

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