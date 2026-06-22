Απάντηση της Κίνας στις κυρώσεις των ΗΠΑ: Περιορίζει τις εξαγωγές σε επιχειρήσεις στον τομέα άμυνας

Snapshot Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας απαγορεύει στις κινεζικές εταιρείες την εξαγωγή προϊόντων διπλής χρήσης σε 10 αμερικανικές εταιρείες που σχετίζονται με τον στρατό.

Η απαγόρευση αποσκοπεί στην προστασία της εθνικής ασφάλειας της Κίνας και απαντά στην επέκταση του αμερικανικού καταλόγου στρατιωτικών εταιρειών.

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας απαγορεύει σε κυβερνητικούς φορείς να αγοράζουν προϊόντα από 46 αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών της Lockheed Martin, Raytheon και General Dynamics.

Οι ΗΠΑ έχουν προσθέσει εταιρείες όπως η Alibaba και η Baidu στον κατάλογο εταιρειών με υποτιθέμενους δεσμούς με τον κινεζικό στρατό, αποκλείοντάς τες από στρατιωτικές συμβάσεις.

Η Baidu αρνείται κατηγορηματικά ότι αποτελεί στρατιωτική εταιρεία, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ισχυρισμό αβάσιμο. Snapshot powered by AI

Η Κίνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιβολή κυρώσεων σε 10 αμερικανικές εταιρείες που σχετίζονται με τον στρατό, ως απάντηση στην πρόσφατη κίνηση των ΗΠΑ που απέκλεισε κορυφαίες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας από συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι θα απαγορευτεί στις κινεζικές εταιρείες να εξάγουν προϊόντα «διπλής χρήσης» στις 10 εταιρείες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κατασκευαστές στρατιωτικών drones και ορισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη σπάνιων γαιών. Ο όρος «διπλής χρήσης» αναφέρεται σε προϊόντα που μπορούν να έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη στρατιωτικές εφαρμογές.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η απαγόρευση των εξαγωγών αποσκοπεί τόσο στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Κίνας όσο και ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αδικαιολόγητη επέκταση του λεγόμενου καταλόγου κινεζικών στρατιωτικών εταιρειών» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ξεχωριστά, το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα απαγορευθεί σε κυβερνητικούς φορείς η αγορά προϊόντων από 46 αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και πολλές θυγατρικές των Lockheed Martin, Raytheon και General Dynamics. Στη σύντομη δήλωση του υπουργείου δεν αναφέρθηκε κανένας λόγος για την απαγόρευση αυτή.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε αρκετές εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων η Alibaba και η Baidu, στον κατάλογό του με τις εταιρείες που, όπως ισχυρίζεται, έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό. Η Baidu δήλωσε ότι ο ισχυρισμός ότι αποτελεί στρατιωτική εταιρεία είναι «εντελώς αβάσιμος».

Οι εταιρείες που εντάσσονται στον εν λόγω κατάλογο δεν μπορούν να συνάψουν στρατιωτικές συμβάσεις με τις ΗΠΑ.