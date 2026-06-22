Μπαλοχιστάν: Η πρώτη γυναίκα διοικητής γράφει ιστορία

Snapshot Η Σαϊνάζ Μπαλόχ παρουσιάζεται ως η πρώτη γυναίκα διοικήτρια στον Απελευθερωτικό Στρατό των Μπαλόχ (BLA), σηματοδοτώντας σημαντική αλλαγή στο ρόλο των γυναικών στο κίνημα.

Η συμμετοχή της Σαϊνάζ αντανακλά τη μετάβαση των γυναικών από το περιθώριο στον οργανωτικό πυρήνα του βαλουχικού ένοπλου αγώνα και της πολιτικής ηγεσίας.

Το πακιστανικό κράτος έχει αντιμετωπίσει την αντίσταση των Μπαλόχ με αφηγήσεις που υποτιμούν τον πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα του κινήματος, αφηγήσεις που ανατρέπονται πλέον από τη γυναικεία ηγεσία.

Η «θηλυκοποίηση» της βαλουχικής αντίστασης εκφράζεται με την ενεργό συμμετοχή γυναικών σε όλες τις μορφές αγώνα, από τον ένοπλο μέχρι τον ειρηνικό και πολιτικό.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα κοινωνική φάση στη σύγκρουση των Μπαλόχ, όπου το πεδίο μάχης επεκτείνεται σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικογενειακούς χώρους. Snapshot powered by AI

Σε μια άγνωστη τοποθεσία στο Βαλουχιστάν, μέσα σε ένα τοπίο από βουνά, σκόνη και ένοπλη αποφασιστικότητα, μια γυναίκα με στρατιωτική εξάρτυση στέκεται μπροστά σε έναν σχηματισμό γυναικών μαχητριών. Η κάμερα εναλλάσσει πλάνα εκπαίδευσης, δύσβατου εδάφους και ενόπλων που κινούνται πεζή ή δίπλα σε οχήματα, μέχρι που σταθεροποιείται στη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο του βίντεο. Εκείνη κοιτάζει απευθείας τον φακό και μιλά.

Ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλόχ (BLA), μέσω του μέσου ενημέρωσής του Hakkal, την παρουσιάζει ως τη Διοικήτρια Σαϊνάζ Μπαλόχ. Πηγές κοντά στην οργάνωση αναφέρουν ότι το πολεμικό της ψευδώνυμο είναι «Σάντο». Εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, πρόκειται πιθανότατα για την πρώτη φορά που μια γυναίκα εμφανίζεται δημόσια ως διοικήτρια στις τάξεις του BLA. Για ένα κίνημα που έχει ήδη μετασχηματιστεί από τη συμμετοχή των γυναικών στις διαμαρτυρίες, την πολιτική δράση και τον ένοπλο αγώνα, ο συμβολισμός είναι τεράστιος.

Η Σαϊνάζ Μπαλόχ κατάγεται από το Τουμπ της επαρχίας Κετς. Σύμφωνα με πληροφορίες, φοίτησε στο σχολείο Oasis School και αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Tump Degree College. Κατά τα φοιτητικά της χρόνια, φέρεται να συνδέθηκε με την Baloch Students Organization–Azad, μια φοιτητική οργάνωση που κατέχει σημαντική θέση στην πολιτική ιστορία του βαλουχικού εθνικισμού. Η εικόνα της, επομένως, δεν είναι εκείνη μιας γυναίκας που εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά, ούτε ανταποκρίνεται στο στερεότυπο που συχνά προβάλλει το Πακιστάν για τις γυναίκες των Μπαλόχ: χειραγωγημένες, εξαναγκασμένες ή συναισθηματικά παρασυρμένες. Αντιθέτως, παρουσιάζεται ως μια πολιτικά συνειδητοποιημένη προσωπικότητα, διαμορφωμένη από την ιστορία και τον αγώνα.

Περισσότερο από μια μαχήτρια

Αυτό ακριβώς είναι που καθιστά το βίντεο τόσο σημαντικό. Η Σαϊνάζ δεν παρουσιάζεται απλώς ως μαχήτρια. Παρουσιάζεται ως διοικήτρια. Και η διαφορά έχει βαρύνουσα σημασία.

Γυναίκες έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν μέσα στο ένοπλο κίνημα, ως μαχήτριες, ως βομβίστριες αυτοκτονίας, ως σύμβολα θυσίας ή ως μορφές που προκαλούσαν σοκ και ανατροπή. Η διοίκηση, όμως, σημαίνει κάτι διαφορετικό. Υποδηλώνει εξουσία, οργάνωση, εμπιστοσύνη, ιεραρχία και λήψη αποφάσεων. Υποδηλώνει ότι η γυναικεία συμμετοχή στον ένοπλο αγώνα των Μπαλόχ δεν είναι πλέον μια εξαίρεση ή ένας συμβολισμός, αλλά εισέρχεται στον ίδιο τον οργανωτικό πυρήνα του κινήματος.

Για το Πακιστάν, αυτό συνιστά πολύ πιο σύνθετη πρόκληση από ένα ακόμη βίντεο ενόπλων. Το πακιστανικό κράτος προτιμούσε διαχρονικά να παρουσιάζει την αντίσταση των Μπαλόχ ως φυλετική, οπισθοδρομική, χειραγωγούμενη από ξένες δυνάμεις και ανίκανη να αναπτύξει σύγχρονη πολιτική συνείδηση. Ήταν μια βολική αφήγηση. Της επέτρεπε να αρνείται ότι ο βαλουχικός εθνικισμός διαθέτει βαθιές κοινωνικές ρίζες, ότι τα παράπονά του είναι ιστορικά και ότι η οργή του τροφοδοτήθηκε από δεκαετίες στρατιωτικής καταστολής, εξαναγκαστικών εξαφανίσεων, εκμετάλλευσης πόρων, ταπεινώσεων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων.

Γυναίκες όπως η Σαϊνάζ ανατρέπουν αυτή την αφήγηση.

Η επίκληση της ιστορίας

Στην ομιλία της, η Σαϊνάζ ξεκινά όχι από τα όπλα αλλά από την ιστορία. Δηλώνει ότι η ιστορία θα «αποδείξει και θα μαρτυρήσει» πως οι γυναίκες των Μπαλόχ κατείχαν ανέκαθεν θέση τιμής και αξιοπρέπειας μέσα στην κοινωνία τους. Αναφέρεται στη Μπαναντί Μπαλόχ, αδελφή του Μιρ Τσακάρ Χαν Ριντ, ως παράδειγμα γυναικείας συμμετοχής σε πολέμους και ηγετικούς ρόλους αιώνες πριν.

Η αναφορά αυτή δεν είναι τυχαία. Η Σαϊνάζ δεν ζητά άδεια για να εισέλθει σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Διεκδικεί ιστορική συνέχεια. Υποστηρίζει ότι οι γυναίκες των Μπαλόχ δεν ήταν ποτέ απούσες από την ιστορία· απλώς παραγκωνίστηκαν, περιορίστηκαν και αποκλείστηκαν, πρώτα από τις αποικιακές δομές και στη συνέχεια από το πακιστανικό κράτος.

Κατά την ίδια, το σύστημα Σάντεμαν της βρετανικής αποικιοκρατίας και η μετέπειτα πακιστανική διακυβέρνηση υποβάθμισαν τη θέση των γυναικών και διαίρεσαν την κοινωνία των Μπαλόχ σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Πρόκειται για μια επιχειρηματολογία που αντιστρέφει τη συνήθη αποικιακή και κρατική οπτική: η υποτιθέμενη «φυλετική καθυστέρηση» δεν παρουσιάζεται ως εγγενές χαρακτηριστικό της κοινωνίας των Μπαλόχ, αλλά ως αποτέλεσμα εξωτερικών συστημάτων ελέγχου.

Από τη συμμετοχή στην ηγεσία

Η Σαϊνάζ δηλώνει ότι είναι μέλος του BLA εδώ και περισσότερα από επτά χρόνια, έχοντας ανέλθει από απλή μαχήτρια σε θέσεις διοίκησης και ηγεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, υποστηρίζει ότι δεν αντιμετώπισε διακρίσεις λόγω φύλου μέσα στην οργάνωση.

Η δήλωση αυτή έχει προφανή προπαγανδιστική αξία, ωστόσο παραμένει πολιτικά αποκαλυπτική. Αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στο βαλουχικό κίνημα, όπου οι γυναίκες έχουν μετακινηθεί από την περιφέρεια στο κέντρο: ως μητέρες εξαφανισμένων, ως φοιτήτριες, διαδηλώτριες, διαπραγματεύτριες, κρατούμενες, δημόσιες προσωπικότητες και πλέον ως διοικήτριες.

Από τη Σάρι έως τη Σαϊνάζ, η πορεία αυτή είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Η πρώτη μεγάλη τομή ήρθε με τη Σάρι Μπαλόχ, η οποία πραγματοποίησε την επίθεση του 2022 στο Καράτσι και έγινε η πρώτη γνωστή γυναίκα βομβίστρια αυτοκτονίας που συνδέθηκε με τον BLA. Η ενέργειά της προκάλεσε σοκ στο Πακιστάν, καθώς κατέρριψε δύο παραδοχές ταυτόχρονα: ότι οι γυναίκες των Μπαλόχ θα έμεναν εκτός ένοπλου αγώνα και ότι η μόρφωση, η μητρότητα και η μαχητική δράση αποτελούν ασύμβατους κόσμους.

Έκτοτε, αρκετές ακόμη γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα συνδέθηκαν με ένοπλες ή επιθετικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Σαϊνάζ φαίνεται να αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό στάδιο εξέλιξης. Δεν προβάλλεται μόνο μέσα από τη γλώσσα της θυσίας, αλλά μέσα από τη γλώσσα της ηγεσίας.

Η παράλληλη άνοδος των γυναικών στο ειρηνικό κίνημα

Η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς την παράλληλη ανάδειξη των γυναικών στο ειρηνικό βαλουχικό κίνημα.

Η Μαχράνγκ Μπαλόχ έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες πολιτικές φωνές της γενιάς της, ηγούμενη κινητοποιήσεων ενάντια στις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και απαιτώντας απαντήσεις για τους αγνοουμένους και τα ανώνυμα ταφικά σημεία. Παράλληλα, προσωπικότητες όπως η Σάμι Ντιν, η Σαμπίχα Μπαλόχ, η Σαλί Μπαλόχ και άλλες έχουν μεταφέρει τον ίδιο αγώνα στους δρόμους, στα δικαστήρια, στις φυλακές και στη δημόσια σφαίρα.

Σύμφωνα με το κείμενο, το πακιστανικό κράτος απάντησε σε αυτές τις κινητοποιήσεις με συλλήψεις, περιορισμούς μετακίνησης, δικαστικές διώξεις και διοικητικά μέτρα ασφαλείας. Μέσα από αυτή την οπτική τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν οι ειρηνικές μορφές διεκδίκησης θεωρούνται ανεπαρκείς ή καταστέλλονται;

Το κείμενο υποστηρίζει ότι η απάντηση βρίσκεται στη σταδιακή πολιτικοποίηση ολοένα και περισσότερων γυναικών.

Η «θηλυκοποίηση» της αντίστασης

Η εμφάνιση της Σαϊνάζ παρουσιάζεται ως μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που ο συγγραφέας αποκαλεί «θηλυκοποίηση της βαλουχικής αντίστασης». Με τον όρο αυτό δεν περιγράφεται μόνο η συμμετοχή γυναικών στον ένοπλο αγώνα, αλλά η αυξανόμενη παρουσία τους σε όλες τις μορφές δράσης: πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και στρατιωτικές.

Οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται πλέον ως περιφερειακές μορφές του αγώνα, αλλά ως παράγοντες που τον διαμορφώνουν ενεργά. Από τα στρατόπεδα διαμαρτυρίας έως τα πανεπιστήμια, από τη μνήμη των αγνοουμένων έως τις ένοπλες οργανώσεις, η παρουσία τους γίνεται ολοένα και πιο ορατή.

Η Σαϊνάζ απευθύνει μάλιστα κάλεσμα προς τις γυναίκες των Μπαλόχ να μην ενταχθούν στον αγώνα μόνο μέσω του συναισθήματος ή του συμβολισμού, αλλά μέσω της γνώσης, της πολιτικής συνείδησης και της κατανόησης. Για τον συγγραφέα, αυτή ακριβώς η οργανωμένη πολιτική συνείδηση είναι εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στο πακιστανικό κράτος.

Ένα νέο κοινωνικό στάδιο του βαλουχικού ζητήματος

Για το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι παλαιότερες φάσεις της εξέγερσης μπορούσαν να παρουσιαστούν, έστω και αμφιλεγόμενα, ως έργο φυλάρχων, ένοπλων ανδρών ή απομονωμένων ομάδων στα βουνά.

Τι συμβαίνει όμως όταν το πρόσωπο του κινήματος είναι μορφωμένες γυναίκες από την Κετς, φοιτήτριες, γιατροί, κόρες αγνοουμένων και μητέρες που αρνούνται να σιωπήσουν;

Σύμφωνα με το άρθρο, τότε το παλιό λεξιλόγιο παύει να επαρκεί. Η σύγκρουση δεν εμφανίζεται πλέον μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά ως συνδυασμός πολιτικής διαμαρτυρίας, κοινωνικού μετασχηματισμού και συλλογικής ταυτότητας.

Η εμφάνιση της Διοικήτριας Σαϊνάζ Μπαλόχ, επομένως, δεν παρουσιάζεται απλώς ως εσωτερική εξέλιξη στον BLA. Αντιμετωπίζεται ως ένδειξη μιας βαθύτερης αλλαγής μέσα στην κοινωνία των Μπαλόχ: μιας διαδικασίας κατά την οποία οι γυναίκες μετατρέπονται από σύμβολα και θύματα σε πολιτικά υποκείμενα και, ολοένα συχνότερα, σε πολιτικές ηγέτιδες.

Η Σαϊνάζ Μπαλόχ θα αναλυθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας, θα απορριφθεί από τα πακιστανικά μέσα ενημέρωσης, θα εξυμνηθεί από Βαλούχους εθνικιστές και θα παρακολουθηθεί προσεκτικά από όσους μελετούν την εξέλιξη των πολιτικών κινημάτων. Πέρα όμως από τις άμεσες αντιδράσεις, ένα στοιχείο φαίνεται σαφές: ο αγώνας των Μπαλόχ έχει εισέλθει σε μια νέα κοινωνική φάση.

Το πεδίο της σύγκρουσης δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα βουνά. Βρίσκεται στις οικογένειες, στα πανεπιστήμια, στις φυλακές, στους καταυλισμούς διαμαρτυρίας, στη συλλογική μνήμη, στο πένθος και στις ίδιες τις σχέσεις φύλου.

Το Πακιστάν επιδίωξε τη σιωπή. Σύμφωνα με αυτή την αφήγηση, δημιούργησε φωνές. Επιδίωξε τον φόβο και γέννησε την ανυπακοή. Ήθελε τις γυναίκες των Μπαλόχ αόρατες. Τώρα, μία από αυτές στέκεται με στολή, περιστοιχισμένη από άλλες γυναίκες, και μιλά ως διοικήτρια.

Η ιστορία, όπως λέει η ίδια η Σαϊνάζ, θα κρίνει και θα μαρτυρήσει.