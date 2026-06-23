Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί

Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κιρίκαλε στην Τουρκία.

Πολυάριθμες ομάδες διάσωσης εστάλησαν στην περιοχή και ανακοινώθηκε ότι δύο μέλη του προσωπικού έχασαν τη ζωή τους.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών Bedesten της Μηχανουργικής και Χημικής Βιομηχανίας στην περιοχή Yahşihan του Κιρίκαλε. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.

Μετά την αναφορά, πολυάριθμες ομάδες της AFAD (Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών), της χωροφυλακής και ιατρικών ομάδων στάλθηκαν στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη ανέφερε τα εξής:

«Στις 23 Ιουνίου 2026, περίπου στις 2:00 μ.μ., δύο υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα τυχαίας έκρηξης πυρομαχικών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο κατεδάφισης στην περιοχή Bedesten της περιοχής Yahşihan. Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιοι φορείς, κυρίως η AFAD (Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας), στάλθηκαν γρήγορα στην περιοχή και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας»