Ουαλία: Λεωφορείο ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - Τραυματίστηκαν οι 26 επιβάτες
Η αστυνομία αναφέρει πως όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και δεν υπάρχουν θύματα
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- Στην Ουαλία, λεωφορείο ανετράπη μετά από σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Α484, τραυματίζοντας 26 επιβάτες.
- Όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και λαμβάνουν κατάλληλη ιατρική φροντίδα, χωρίς να υπάρχουν νεκροί.
- Το ατύχημα συνέβη κοντά σε πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο στο Carmarthenshire, με τις Αρχές να αποκλείουν το σημείο και να κατευθύνουν την κυκλοφορία σε εναλλακτικούς δρόμους.
- Επιστρατεύτηκαν πολλά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και δύο ελικόπτερα
- ασθενοφόρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
- Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά σοβαρό.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 26 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σε αυτοκινητόδρομο της Ουαλίας, ύστερα από σύγκρουση λεωφορείου το οποίο στη συνέχεια ανετράπη.
Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στον Α484 στο Carmarthenshire της νοτιοδυτικής Ουαλίας, κοντά σε κυκλικό κόμβο, το οποίο είναι εξαιρετικά πολυσύχναστο σημείο. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σοβαρά τραυματισμένοι, αναφέρει η αστυνομία.
Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τις 12:20 (τοπική ώρα) με τις Αρχές να αποκλείουν το σημείο και να υποδεικνύουν εναλλακτικούς δρόμους για τους οδηγούς. Αρκετά ασθενοφόρα έσπευσαν να παραλάβουν τους τραυματίες καθώς και πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά, ενώ επιστρατεύτηκαν και δύο ελικόπτερα-ασθενοφόρα.
Μάλιστα, εστάλη ειδοποίηση για καθυστέρηση στην περίθαλψη ασθενών στις δομές υγείας της περιοχής, καθώς δίνεται προτεραιότητα στους τραυματίες του ατυχήματος και ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του εμπλεκόμενου λεωφορείου είχαν «απομακρυνθεί με ασφάλεια» και λάμβαναν «κατάλληλη φροντίδα».
Το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί «εξαιρετικά σοβαρό» ωστόσο τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.