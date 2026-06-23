Ουαλία: Λεωφορείο ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - Τραυματίστηκαν οι 26 επιβάτες

Snapshot Στην Ουαλία, λεωφορείο ανετράπη μετά από σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Α484, τραυματίζοντας 26 επιβάτες.

Όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και λαμβάνουν κατάλληλη ιατρική φροντίδα, χωρίς να υπάρχουν νεκροί.

Το ατύχημα συνέβη κοντά σε πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο στο Carmarthenshire, με τις Αρχές να αποκλείουν το σημείο και να κατευθύνουν την κυκλοφορία σε εναλλακτικούς δρόμους.

Επιστρατεύτηκαν πολλά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και δύο ελικόπτερα

ασθενοφόρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά σοβαρό. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 26 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σε αυτοκινητόδρομο της Ουαλίας, ύστερα από σύγκρουση λεωφορείου το οποίο στη συνέχεια ανετράπη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στον Α484 στο Carmarthenshire της νοτιοδυτικής Ουαλίας, κοντά σε κυκλικό κόμβο, το οποίο είναι εξαιρετικά πολυσύχναστο σημείο. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σοβαρά τραυματισμένοι, αναφέρει η αστυνομία.

BREAKING ?: Carmarthenshire crash latest: 'Major incident' after bus collision in Welsh town



Emergency services are dealing with a "major incident" in Carmarthenshire after reports of a bus crash, Dyfed Powys Police have said. Follow the latest. pic.twitter.com/cLEQYIPwGy — UK DISPATCH (@UK_Dispatch_) June 23, 2026

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τις 12:20 (τοπική ώρα) με τις Αρχές να αποκλείουν το σημείο και να υποδεικνύουν εναλλακτικούς δρόμους για τους οδηγούς. Αρκετά ασθενοφόρα έσπευσαν να παραλάβουν τους τραυματίες καθώς και πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά, ενώ επιστρατεύτηκαν και δύο ελικόπτερα-ασθενοφόρα.

Μάλιστα, εστάλη ειδοποίηση για καθυστέρηση στην περίθαλψη ασθενών στις δομές υγείας της περιοχής, καθώς δίνεται προτεραιότητα στους τραυματίες του ατυχήματος και ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

???????? The bus crash near Kidwelly roundabout (happened at Kingswood, apparently!) - the bus swerved and went off the rail, it tipped over onto its side and landed in the field.



An undisclosed number of passengers had serious injuries and were transported to hospital - and one… pic.twitter.com/FZifnkeaS6 — Leanne (@LeanneSpurs) June 23, 2026

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του εμπλεκόμενου λεωφορείου είχαν «απομακρυνθεί με ασφάλεια» και λάμβαναν «κατάλληλη φροντίδα».

Το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί «εξαιρετικά σοβαρό» ωστόσο τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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