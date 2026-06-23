Σημαντική μείωση στα θύματα από τροχαία σημείωσε η Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη

Το ποσοστό της Ευρώπης βρίσκεται στο 15% ενώ θα έπρεπε να είναι διπλάσιο σύμφωνα με τον στόχο της δεκαετίας

Ελένη Ευστρατίου

Σημαντική μείωση στα θύματα από τροχαία σημείωσε η Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το 2025 οι θάνατοι από τροχαία στην ΕΕ ήταν περίπου 19.500, με στόχο μείωση 50% μέχρι το 2030, όμως το ποσοστό μείωσης είναι μόνο 15%.
  • Στην Ελλάδα το 2025 οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 517 θύματα, την καλύτερη επίδοση από το 1963.
  • Παρά τη βελτίωση στην Ελλάδα, προβληματίζουν οι θάνατοι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι συγκρούσεις λόγω υπερβολικής ταχύτητας και η αύξηση σοβαρών ατυχημάτων με ευάλωτους χρήστες.
  • Η Πολωνία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων στην Ευρώπη από το 2019 (
  • 43%), ενώ η Δανία και το Βέλγιο σημειώνουν επίσης σημαντική πρόοδο.
  • Η Ολλανδία είναι η μόνη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα με αύξηση θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων την τελευταία δεκαετία, παρά την εκτεταμένη χρήση ποδηλάτου.
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Με χαμηλούς ρυθμούς μειώνονται οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη, σε σχέση με τον επιθυμητό στόχο έως το 2030.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, στην οποία εξετάζεται ο δείκτης επιδόσεων οδικής ασφάλειας (Road Safety Performance Index), το 2025 έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 19.500 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν.

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 50% από το 2001 μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με το ποσοστό να βρίσκεται σήμερα στο 15%. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ποσοστό στα μέσα της δεκαετίας θα έπρεπε να βρίσκεται στο 31% και η ετήσια μείωση να διαμορφώνεται στο 6,1%. Με μόλις δύο μονάδες μείωση κατά την περσινή χρονιά, θα πρέπει πλέον η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων να φτάνει το 10% κάθε χρόνο.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2025 σημειώθηκε πτώση κατά 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, γεγονός που συνάδει με την αυστηροποίηση του ΚΟΚ και την αύξηση των ελέγχων της Τροχαίας.

Το 2025 σημειώθηκαν 517 θύματα στο δρόμο, ενώ το 2024 έφταναν τα 665. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 1963, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με 50 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσεγγίζει με ταχύτερο ρυθμό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ιδιαίτερη ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν οι θάνατοι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι συγκρούσεις που συνδέονται με την υπερβολική ταχύτητα, καθώς και η αυξημένη συμμετοχή των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου (μοτοσικλετιστών, πεζών, ποδηλατών και χρηστών μέσων μικροκινητικότητας) στα σοβαρά τροχαία συμβάντα.

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Τροχαίο ατύχημα

Unsplash

Μεγαλύτερη πρόοδος στην Πολωνία

Ο Δείκτης Road Safety Performance Index καλύπτει 31 χώρες: Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σερβία. Παρά τη συνολική υστέρηση της Ευρώπης, ορισμένες χώρες αποδεικνύουν ότι ο στόχος παραμένει εφικτός, όταν υπάρχει σταθερή πολιτική δέσμευση, τεκμηριωμένη στρατηγική και συνεπής εφαρμογή μέτρων.

Ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος καταγράφεται σε χώρες, που κατά το παρελθόν συγκαταλέγονταν μεταξύ των λιγότερο ασφαλών στην Ευρώπη. Από το 2019, η Πολωνία σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη, περιορίζοντας τους θανάτους κατά 43%.

Παράλληλα, χώρες με μακρά παράδοση στην οδική ασφάλεια, όπως η Δανία και το Βέλγιο, συνεχίζουν να κινούνται σταθερά προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών στόχων, με μείωση 32% και 31% αντίστοιχα από το 2019.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένουν η Νορβηγία και η Σουηδία, με μόλις 19 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 43 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων.

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Σημαντική επιδείνωση στην Ολλανδία

Στον αντίποδα, η Ολλανδία αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων είναι σήμερα υψηλότεροι από ό,τι πριν από μία δεκαετία. Η εκτεταμένη χρήση ποδηλάτου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ισχυρότερες πολιτικές προστασίας των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, στόχος ο οποίος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί στον απαιτούμενο βαθμό.

Την ίδια στιγμή, οι σοβαροί τραυματισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνονται με σαφώς βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τους θανάτους, αφήνοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 100.000 ανθρώπους με βαριές και μακροχρόνιες συνέπειες.

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