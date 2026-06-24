Βίντεο-σοκ: 13χρονος έπεσε από καταρράκτη 15 μέτρων σε παιχνίδι της Disneyland

Snapshot Ένας 13χρονος έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο παιχνίδι Splash Mountain της Disneyland χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο ανήλικος έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας και βγήκε ενώ το όχημα ήταν στην κορυφή του καταρράκτη.

Το παιχνίδι σταμάτησε άμεσα για την απομάκρυνση του παιδιού και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το παιδί διακομίσθηκε σε κέντρο υγείας και πήρε εξιτήριο με μόνο ελαφρές γρατζουνιές.

Μετά από έλεγχο της ασφάλειας, το παιχνίδι επανήλθε σε λειτουργία την Τρίτη χωρίς προβλήματα. Snapshot powered by AI

Ατύχημα είχε την Κυριακή ένας 13χρονος στην Ντίσνεϊλαντ της Καλιφόρνια, όταν έπεσε από ύψος 15 μέτρων σε παιχνίδι με καταρράκτες.

Πρόκειται για το κινούμενο παιχνίδι Splash Mountain, στο οποίο οι επιβαίνοντες σε όχημα διασχίζουν διάφορους καταρράκτες και πέφτουν μέσα στο νερό.

Ο ανήλικος προσπάθησε να βγει από το όχημα αφαιρώντας τη ζώνη προστασίας, όταν το όχημα έφτασε στην κορυφή ενός καταρράκτη 15 μέτρων. Το παιδί όμως γλύστρησε και έπεσε μέσα στο νερό, ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα.

Η λειτουργία του παιχνιδιού διακόπηκε άμεσα ώστε να απομακρυνθεί το παιδί από το νερό από μέλη του προσωπικού και ύστερα παραδόθηκε στην μητέρα του, η οποία το πήγε σε κέντρο υγείας.

Με μόνο κάποιες γρατζουνιές, το παιδί πήρε εξιτήριο άμεσα. Ωστόσο, οι ειδικοί για την ασφάλεια των παιχνιδιών, εξέτασαν τους μηχανισμούς λειτουργίας του και την ασφάλεια των οχημάτων.

Εφόσον δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα, το παιχνίδι τέθηκε ξανά σε λειτουργία την Τρίτη.

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