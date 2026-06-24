Τραγωδία στην Τουρκία: 70χρονος Έλληνας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο - Ψάχνουν τα αίτια

Τον θάνατο βρήκε ηλικιωμένος άνδρας από την Ελλάδα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς ζωή μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αττάλεια της Τουρκίας. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη θανάτους τουριστών στην συγκεκριμένη πόλη.

Ο άτυχος άνδρας είχε ταξιδέψει στην τουρκική πόλη στις 21 Ιουνίου συμμετέχοντας σε οργανωμένο τουριστικό γκρουπ. Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι σήμερα το πρωί.

Ο τουριστικός πράκτορας και συνοδός της εκδρομής συνειδητοποίησε ότι ο άνδρας είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά να παραδώσει το δωμάτιό του, ενώ η ώρα αναχώρησης πλησίαζε.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu. pic.twitter.com/hxLZio05DF — Takvim (@takvim) June 24, 2026

Η ανησυχία μεγάλωσε γρήγορα. Δεν απαντούσε στις κλήσεις, δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής και αυτό ανάγκασε τον υπεύθυνο να ενημερώσει αμέσως τη διεύθυνση του καταλύματος για να ελέγξουν τι συμβαίνει.

Το χρονικό της μακάριας ανακάλυψης

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου μαζί με τον τουριστικό πράκτορα άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν στο δωμάτιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Εκεί, ο 70χρονος Έλληνας βρέθηκε νεκρός και ακινητοποιημένος στο κρεβάτι του. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο κατάλυμα.

Κλήθηκαν εσπευσμένα δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και ασθενοφόρο, όμως για τον άτυχο εκδρομέα ήταν ήδη πολύ αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που έφτασε στο σημείο απλώς διαπίστωσε και επίσημα τον θάνατό του. Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία από τον περιβάλλοντα χώρο και να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο για απαντήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης έρευνας των αστυνομικών στο δωμάτιο, η σορός του άτυχου ταξιδιώτη μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Αττάλειας. Εκεί παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Όπως ανακοινώθηκε, η διαδικασία αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη ώστε να χυθεί άπλετο φως στα ακριβή παθολογικά ή άλλα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Κι όμως, οι απαντήσεις θα δοθούν μόνο από τα επίσημα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τις επόμενες ημέρες.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μέσω των προξενικών αρχών για την ενημέρωση των συγγενών του στην Ελλάδα και τον επαναπατρισμό της σορού.

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